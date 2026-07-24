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Глава одного из крупнейших банков Финляндии покидает свой пост

Генеральный директор одного из крупнейших банков Финляндии OP Pohjola Тимо Ритакаллио следующим летом покинет свой пост и выйдет на пенсию.
Генеральный директор финского банка OP Pohjola Тимо Ритакаллио намерен продолжить работать и после выхода на пенсию.
  • Генеральный директор финского банка OP Pohjola Тимо Ритакаллио намерен продолжить работать и после выхода на пенсию.
  • Foto: OP Pohjola
Ритакаллио руководит банком более восьми лет и, по его словам, для банковской отрасли это долгий срок. На момент выхода на пенсию ему будет 65 лет.
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