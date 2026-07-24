Глава одного из крупнейших банков Финляндии покидает свой пост

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил, что продолжающаяся работа венгерского банка OTP в России неприемлема для Эстонии. По его словам, власти должны оценить законные возможности повлиять на покупку банка Luminor.
Чистая прибыль Bigbank во втором квартале составила 10 млн евро, увеличившись на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом чистая прибыль за первое полугодие оказалась ниже прошлогодней.
Продажа Luminor не удивила местных банкиров, однако для местных заемщиков жизнь должна стать лучше. «Возможно, это заставит всех нас стать немного лучше, и в конечном счете от этого выиграют эстонские заемщики», – заявил глава Coop Pank Арко Куртманн.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.