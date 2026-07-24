Глава одного из крупнейших банков Финляндии покидает свой пост

Продажа Luminor не удивила местных банкиров, однако для местных заемщиков жизнь должна стать лучше. «Возможно, это заставит всех нас стать немного лучше, и в конечном счете от этого выиграют эстонские заемщики», – заявил глава Coop Pank Арко Куртманн.