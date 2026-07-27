Как создать портфель, приносящий $4000 дивидендов в месяц

Почему стратегия с более низкой доходностью часто оказывается выгоднее?
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При доходности 12% для получения $4000 в месяц потребуется портфель примерно на $400 000, а при доходности 3,5% – уже около $1,37 млн. Чем ниже доходность и риск стратегии, тем больше капитала нужно инвестору.
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