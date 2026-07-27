Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,07%313,9
  • OMX Riga−0,05%910,26
  • OMX Tallinn0,06%2 149,02
  • OMX Vilnius−0,25%1 505,72
  • S&P 500−0,27%7 391,74
  • DOW 300,2%52 053,64
  • Nasdaq −0,61%24 823,69
  • FTSE 1000,42%10 781,75
  • Nikkei 2250,5%64 931,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,71
  • OMX Baltic−0,07%313,9
  • OMX Riga−0,05%910,26
  • OMX Tallinn0,06%2 149,02
  • OMX Vilnius−0,25%1 505,72
  • S&P 500−0,27%7 391,74
  • DOW 300,2%52 053,64
  • Nasdaq −0,61%24 823,69
  • FTSE 1000,42%10 781,75
  • Nikkei 2250,5%64 931,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,71

Как создать портфель, приносящий $4000 дивидендов в месяц

Размер портфеля, необходимого для получения $48 000 дивидендов в год, может сильно различаться и зависит от выбранной инвестором стратегии.
Почему стратегия с более низкой доходностью часто оказывается выгоднее?
  • Почему стратегия с более низкой доходностью часто оказывается выгоднее?
  • Foto: Alamy/Scanpix
При доходности 12% для получения $4000 в месяц потребуется портфель примерно на $400 000, а при доходности 3,5% – уже около $1,37 млн. Чем ниже доходность и риск стратегии, тем больше капитала нужно инвестору.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 23.07.26, 12:48
Каарел Отс: за десять лет капитализация компаний Таллиннской биржи должна вырасти в пять раз
Пора перестать говорить о потенциале рынка капитала и начать его реализовывать, пишет глава Таллиннской биржи Каарел Отс.
Биржа
  • 22.07.26, 18:20
Управляющий фондом с доходностью 574% рассказал, как находить недооцененные акции
Томми Сауккорийпи, много лет управляющий фондом шведского банка SEB, успешно опережает рынок. Он рассказал, какие общие черты ищет у будущих лидеров роста.
Биржа
  • 20.07.26, 19:01
Лев Долгачев инвестировал 400 000 евро в акции на Балтийской бирже
Инвестор Лев Долгачев за два дня купил акции EfTEN Real Estate Fund на 400 000 евро. По его словам, их цена снижается под давлением продаж литовских пенсионных фондов, которые уходят с балтийского рынка.
Инвестор Тоомас
  • 20.07.26, 16:27
Инвестор Тоомас: акции Nike упали на 40%, но это не столь выгодная покупка, как кажется
История Nike началась с эксперимента с вафельницей, но теперь вместо новых прорывов у компании проседает маржа. Если посмотреть глубже на финансовые показатели, то даже после падения на 40% акции окажутся далеко не такими дешевыми, как кажется на первый взгляд.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.

Самые читаемые

1
Новости
  • 25.07.26, 13:52
Глава одного из крупнейших банков Финляндии покидает свой пост
2
Новости
  • 24.07.26, 06:00
Модный дом из-за решетки: Эстония не пустила частный бизнес в Румму, чтобы построить предприятие силами заключенных
3
Эпицентр
  • 24.07.26, 16:30
Вероятность банкротства airBaltic растет. Вернуть деньги за билет поможет лишь правильный выбор при его покупке
4
Новости
  • 26.07.26, 12:17
Стальнухина и Райк отправили в отставку, новым мэром избран Тоотс
обновлено
5
Новости
  • 26.07.26, 15:15
Европе грозит ценовой шок и более резкий, чем ожидалось, скачок Euribor
6
Биржа
  • 24.07.26, 12:25
Неудача в США: акции Wise упали на 10%

Последние новости

Новости
  • 27.07.26, 19:15
Жесткая конкуренция не мешает: Jysk увеличил оборот почти на 10%
Новости
  • 27.07.26, 18:40
Отт Тянак выходит из числа владельцев Mustamäe Spa
Новости
  • 27.07.26, 17:53
Логистический гигант DHL приобретает компанию Venipak
Биржа
  • 27.07.26, 16:56
Как создать портфель, приносящий $4000 дивидендов в месяц
Новости
  • 27.07.26, 16:28
НТД видит тенденцию к сокращению теневой экономики, латвийское исследование показывает обратное
Новости
  • 27.07.26, 14:46
Расходы на скандальный корпоратив Кассы здоровья сократят в 2,5 раза
Новости
  • 27.07.26, 12:45
Apollo выходит на рынок Норвегии и инвестирует 20 млн евро
Новости
  • 27.07.26, 12:08
Прыжок в неизвестность: бывшая топ-менеджер Tele2 создала успешный бьюти-бренд

Сейчас в фокусе

В пятницу шестимесячная ставка Euribor вновь достигла максимума за последние полтора года, поднявшись до 2,72%. Вероятно, рост на этом не остановится.
Новости
  • 26.07.26, 15:15
Европе грозит ценовой шок и более резкий, чем ожидалось, скачок Euribor
Михаил Стальнухин.
Новости
  • 26.07.26, 12:17
Стальнухина и Райк отправили в отставку, новым мэром избран Тоотс
обновлено
Пассажирам стоит задуматься о том, что произойдет, если однажды утром самолеты airBaltic больше не поднимутся в воздух.
Эпицентр
  • 24.07.26, 16:30
Вероятность банкротства airBaltic растет. Вернуть деньги за билет поможет лишь правильный выбор при его покупке
Среди молодежи популярны и вакансии, которые не требуют большого опыта и предлагают гибкий график или возможность удаленной работы.
Новости
  • 26.07.26, 12:07
Молодежь стремится к пятизначной зарплате, но на рынке труда соглашается на меньшее
Иллюстративное фото.
Новости
  • 26.07.26, 14:01
Pepco Group продала убыточное подразделение
Продажи бензиновых и дизельных автомобилей продолжают снижаться.
Новости
  • 25.07.26, 14:43
Продажи новых легковых автомобилей в Европе резко выросли
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги.
Новости
  • 25.07.26, 11:42
Лиги – о сделке OTP и Luminor: ведение бизнеса в России для Эстонии неприемлемо
Laen.ee предлагает до 100 000 евро без залога под 9,9% в год
  • KM
Content Marketing
  • 23.07.26, 11:13
Laen.ee предлагает до 100 000 евро без залога под 9,9% в год

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026