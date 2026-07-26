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Прыжок в неизвестность: бывшая топ-менеджер Tele2 создала успешный бьюти-бренд

29-летняя Хейди Мюлла создала бренд гелевых накладных ногтей и искусственных ресниц Glowberry. Бизнес уже приносит прибыль, а в будущем предпринимательница надеется его продать. На пути к успеху ей пришлось столкнуться и с серьезными неудачами.
Хейди Мюлла рискнула и сменила стабильную работу по найму на предпринимательство.
  • Хейди Мюлла рискнула и сменила стабильную работу по найму на предпринимательство.
  • Foto: Erakogu
«Название Glowberry пришло мне в голову, потому что оно отражает ценности бренда. Когда четыре года назад у меня появилась эта идея, я подумала, что хочу название, которое, во-первых, будет международным, во-вторых, женственным и, в-третьих, легко запоминающимся», – пояснила Мюлла.
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