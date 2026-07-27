Расходы на скандальный корпоратив Кассы здоровья сократят в 2,5 раза

Хотя СМИ неизменно называли прошлогоднее мероприятие в Wagenküll летними днями, в Кассе здоровья утверждают, что это было благодарственное мероприятие. Высокие расходы на его проведение стали одной из причин, по которой в августе должность покинул тогдашний глава учреждения Райн Лаане.
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Договор уходящего с поста руководителя Кассы здоровья Райна Лаане не предусматривает выходного пособия, и министр социальных дел Кармен Йоллер не намерена предлагать его выплату, подтвердили ERR в Министерстве социальных дел.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.