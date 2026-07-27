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Расходы на скандальный корпоратив Кассы здоровья сократят в 2,5 раза

Этим летом Касса здоровья вновь проведет для сотрудников корпоративное мероприятие под названием «Летняя ночь Кассы здоровья». Оно обойдется более чем в 2,5 раза дешевле прошлогоднего.
Туристический комплекс Roosta.
  • Туристический комплекс Roosta.
  • Foto: Liis Treimann
Хотя СМИ неизменно называли прошлогоднее мероприятие в Wagenküll летними днями, в Кассе здоровья утверждают, что это было благодарственное мероприятие. Высокие расходы на его проведение стали одной из причин, по которой в августе должность покинул тогдашний глава учреждения Райн Лаане.
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