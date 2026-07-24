Назад Модный дом из-за решетки: Эстония не пустила частный бизнес в Румму, чтобы построить предприятие силами заключенных Сегодня Румму знают по затопленному карьеру и заброшенной тюрьме, ставших одной из самых известных туристических достопримечательностей Эстонии. Но меньше века назад здесь работало одно из самых необычных госпредприятий страны. Трудились на нем почти исключительно заключенные, продукция блистала на модных интерьерных выставках, а руководители утверждали, что пыльный труд возвращает в общество две трети осужденных.

Эстонский известняк не случайно называют «национальным камнем» – глинт, тянущийся вдоль всего северного побережья, веками служил источником строительных и прочих материалов. Из природного камня веками строили буквально все: от крестьянских лачуг до замков. Но только в двух местах страны – на острове Сааремаа и в окрестностях поселка Вазалемма – качество известняка настолько высокое, что по внешнему виду он напоминает мрамор.

Монастырь Падизе, древнейшая из известных построек, возведенных с использованием белого известняка Вазалемма

В XIV веке из известняка, добытого в Вазалемма, монахи-цистерцианцы сложили величественные стены обители в Падизе. И до сих пор, если приглядеться к его руинам повнимательнее, на камнях можно увидеть следы резца средневековых камнерезов. Даже суровая эстонская погода не смогла полностью стереть их с прочного местного «мрамора». Уже шесть веков руины служат своеобразной рекламой материала. Местные помещики быстро смекнули, что живут буквально на месторождении денег. 150 лет назад немецкая семья фон Багговут, владельцы мызы Вазалемма (именно в этой семье и этом поместье родился легендарный порнобизнесмен Нед де Багго, о котором писали ДВ ), наладили массовое производство «Мрамора из Вазалемма».

На руинах мраморной промышленности

Статья продолжается после рекламы

«Плиты... отправляли по железной дороге в Петербург, где их использовали для изготовления лестниц, надгробий и крестов. Из вазалеммаского мрамора были построены и некоторые роскошные дома Петербурга. Кроме того, из него изготавливали различные декоративные изделия – письменные приборы и другие предметы, – рассказывало о бизнесе Багговутов тартуское издание Nool в 1930 году. – За несколько лет до мировой войны в Вазалемма также открыли предприятие по шлифовке мрамора. Для этого из Германии пригласили около десяти специалистов-шлифовщиков. Планировалось наладить производство высококачественных предметов роскоши из вазалеммаского мрамора».

Ради заработков на «мраморе» в Вазалемма хлынули поселенцы: горняки и каменотесы. На предоставленной помещиком земле они поставили домики для своих семей. Со временем, уже в XX столетии из них вырос поселок Румму. Но счастье Багговутов и их наемных работников было недолгим. После Первой мировой и Освободительной войн помещики лишились земель – реформа оставила им только господский дом Вазалемма, сооруженный, конечно, из местного известняка. Его бывшие мраморные магнаты скоро продали правительству под школу. Лишилось предприятие и ключевого рынка. Строительство в советском Петрограде резко сократилось, да и доставка через границу стала делом сложным и накладным.

В итоге в 1920-х годах карьеры между Вазалемма и Падизе оказались почти заброшенными. Только по старой памяти скульпторы иногда покупали у местных крестьян белоснежные глыбы для памятников Освободительной войне, да небольшое частное предприятие AS Marmor вывезло из карьера несколько небольших партий камня.

Репортер газеты Nool в красках описывает «руины мраморной промышленности», в которые обратилось былое фамильное предприятие Багговутов. По словам журналистов, на заброшенных выработках жил даже «дух карьера», мужчина шестидесяти лет из бывших каменотесов, который даже после закрытия не сумел бросить любимые каменоломни. Вместо добычи известняка теперь он показывал туристам места для купания в бывших карьерах, охраняя опустевшие выработки от любителей мусорить и хулиганов.

Своеобразной достопримечательностью служил местный житель Эмиль Вайсс, немец по национальности. Лишившись постоянной работы на карьере, он стал помогать редким частным заказчикам подбирать и обрабатывать брошенные там плиты, а заодно изготавливал «мраморные кружева» – сувениры для гостей Румму. «Помимо великолепных надгробных крестов и памятников он умеет изготавливать из вазалеммаского мрамора самые разные изящные изделия: пивные кружки, подставки для чернильниц, разнообразные вазы и многое другое», – писал журналист Антс Лур в газете Teataja в 1933 году.

Виды каменных выработок Вазалемма, первая половина ХХ столетия

Но сокрушавшиеся по невостребованным возможностям эстонских карьеров не знали, что эстонское государство годами боролось с тем, чтоб не допустить к легендарному «мрамору» частный капитал.

Собака на сене просыпается

На самом деле камень из Вазалемма не был забыт. В 1929 году инженер и предприниматель Арнольд Орнтлих дошел до Государственного суда с жалобой на то, что правительство незаконно запрещает ему вести в Румму геологические изыскания. Высшая инстанция признала правоту инженера и повелела выдать документ… Но разрешение так и не было получено вплоть до 1933 года, так что Орнтлиху пришлось даже обращаться в Госсуд повторно, теперь уже с жалобой на неисполнение исполнительной властью решения судебной.

Статья продолжается после рекламы

Представитель правительства аргументировал нежелание допускать частников в карьер двумя аргументами, едва ли не противоречащими друг другу. Один заключался в «государственных интересах», другой… в том, что мрамора в карьере будто бы не осталось, а значит и исследовать нечего. Несмотря на все юридические усилия, преодолеть бюрократическую стену инженеру так и не удалось. Даже то, что Орнтлих в 1931 году предъявлял судьям кусок мрамора, лично привезенный из Вазалемма, не помогло.

Жизнь в карьерах возобновилась только после заказанной самим государством всеэстонской геологической экспедиции 1937 года. Она установила, что вполне реально вернуться к дореволюционным объемам добычи «мрамора» – 2000-3000 тонн ежегодно, а возможно и превзойти их.

Сланца хватит на 8000 лет Та же экспедиция обследовала залегающие в Вирумаа запасы горючего сланца. По оценке геологов 1937 года, запасов топлива при существовавших на тот момент темпах добычи, должно было хватить на 8000 лет. Общий объем ресурса оценивался в 1,6 млрд тонн горючего камня, а содержание масла (сланцевой нефти) в нем – в 740 миллионов тонн. Звучала даже такая оценка: если занять на сланцевых выработках Вирумаа немыслимые 150 000 человек, ресурса хватит не менее чем на столетие.

Для добычи камня в Румму была учреждена новая государственная компания – Vasalemma Lubja- ja Marmoritehas. Но управляли ей не нанятые правительством менеджеры, а чиновники Тюремного управления Эстонии. Ведь добыча камня должна была лечь именно на плечи эстонских заключенных.

Курортники в полосатой робе

К середине 1930-х годов у железнодорожной станции Вазалемма вырос «город-сад» – один из нескольких популярных загородных поселков, в которые полюбили переезжать состоятельные таллиннцы. В июле 1937 года он получил официальный статус курортной зоны. Как ни странно, в том же сезоне в шести километрах от станции Тюремное управление учредило всесезонный лагерь для заключенных, которым предстояло заняться добычей камня. Курьезное соседство богатых курортников и узников стало темой для газетной иронии.

«Разумеется, соседство такого учреждения с курортом нельзя считать особенно удачным. Ведь какой-нибудь беглый заключенный в полосатой одежде может неожиданно встретиться отдыхающему в лесу, а подобная встреча едва ли кому-нибудь доставит удовольствие, – писала Postimees. – Впрочем, отдыхающие могут успокаивать себя тем, что заключенных тщательно охраняют. Если за лето сумели бежать лишь двое (как это произошло нынешним летом), то по сравнению с общей численностью лагеря это совсем немного, да и таких беглецов обычно быстро задерживают». Общая территория лагеря и карьера составила 22,5 гектара. Ее полностью окружили высоким забором из колючей проволоки, по периметру располагались посты вооруженной охраны. Над Румму возвышались две сторожевые башни. Внутри находились административное здание, производственные корпуса и мастерские, где добытый камень сразу проходил механическую обработку. Энергию лагерь и завод получали с электростанции Эламаа в Турба, еще одного госпредприятия неподалеку Всего за год, к лету 1938-го, Тюремное управление превратило заброшенный карьер в крупнейшее в Эстонии предприятие по добыче камня.

Статья продолжается после рекламы

На свободу в известковой пыли, но с чистой совестью

Заключенные новой тюрьмы в поселке Румму, названной Мурру, выполняли практически весь производственный цикл. Сначала они снимали примерно полутораметровый слой пустой породы, скрывавший пласт строительного известняка. Затем бурильщики с помощью пневматических машин сверлили в породе отверстия, в которые забивали стальные клинья, отделяя многотонные блоки. После этого камень перевозили в мастерские, где его распиливали на плиты, фрезеровали, строгали, шлифовали и полировали.

Несмотря на тюремный режим, предприятие фактически работало как обычный завод. Вот только вольнонаемных специалистов здесь было всего четверо, а остальные производственные операции выполняли осужденные, которые одновременно осваивали профессии бурильщиков, камнетесов и станочников. За перевыполнение нормы им увеличивали паек и выплачивали зарплату – от 40 сентов до одной кроны в день. Половину денег можно было тратить во время заключения, вторую откладывали до освобождения как своеобразный стартовый капитал для новой жизни, эта традиция в эстонских тюрьмах блюдется по сей день.

Создатели необычного предприятия, министр юстиции Альберт Ассор и начальник Тюремного управления Отто Тамменд утверждали в интервью, что работы на карьере перевоспитывают две трети заключенных. Ассортимент продукции был ориентирован прежде всего на строительный рынок. Завод выпускал фундаментные блоки, лестничные ступени, облицовочные и полированные плиты, архитектурные детали. Газеты подчеркивали, что вазалеммаский «мрамор» отличается исключительной устойчивостью к эстонскому климату и по качеству лишь немного уступает итальянскому. При этом почти ничего не пропадало зря: отходы распиловки и каменную крошку начали использовать для производства высококачественной извести. Ради этого рядом с карьером построили отдельный известковый завод. В 1939 году Тюремное управление поучаствовало в национальной выставке Moodne Elamu: в экспозиции были представлены пресс-папье и подсвечники из известняка, каменные карнизы и резные украшения для строящихся в Таллинне многоквартирных жилых домов. Жемчужиной экспозиции стали белоснежные «мраморные» камины для богатых особняков и квартир. Vasalemma Lubja- ja Marmoritehas проработала по доказавшей свою эффективность модели до 1941 года, когда советские власти интегрировали эстонскую госкомпанию в централизованную систему исполнения наказаний, управляемую из Москвы, – тюрьма Мурру стала «Исправительно-трудовой колонией № 2». Тогда же были репрессированы создатели необычного предприятия Ассор и Тамменд.

Изделия и архитектурные детали из «мрамора» Вазалемма