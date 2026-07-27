Жесткая конкуренция не мешает: Jysk увеличил оборот почти на 10%

KM Content Marketing

Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.