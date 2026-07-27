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Жесткая конкуренция не мешает: Jysk увеличил оборот почти на 10%

Четыре года назад участники рынка с тревогой ожидали прихода Ikea, однако продавцу мебели и товаров для дома Jysk в последние годы удавалось наращивать оборот, несмотря на сильного конкурента.
У Jysk в Эстонии 14 магазинов и интернет-магазин.
  • У Jysk в Эстонии 14 магазинов и интернет-магазин.
  • Foto: dpa/Scanpix
В минувшем хозяйственном году оборот магазинов Jysk составил почти 45,9 млн евро, увеличившись на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. Сопоставимыми темпами оборот магазинов Jysk растет с 2020 года.
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