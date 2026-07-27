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Логистический гигант DHL приобретает компанию Venipak

Одна из крупнейших логистических компаний мира DHL приобретает принадлежащую литовскому предпринимателю логистическую фирму Venipak, которая работает в том числе в Эстонии.
Генеральный директор DHL eCommerce Пабло Сиано (слева) и генеральный директор Venipak Андрюс Ладаускас (справа).
  • Генеральный директор DHL eCommerce Пабло Сиано (слева) и генеральный директор Venipak Андрюс Ладаускас (справа).
  • Foto: Šviesiau Tamsiau
Приобретение подразделений Venipak в Эстонии, Латвии и Литве позволит DHL создать в странах Балтии широкую операционную сеть и интегрировать местную инфраструктуру Venipak в свою действующую глобальную сеть.
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