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Департамент конкуренции продлил срок рассмотрения сделки Маргуса Линнамяэ

Департамент конкуренции взял дополнительное время, чтобы изучить сделку, в рамках которой Маргус Линнамяэ и его бизнес-партнеры Хейки Койтла и Эрко Тяхт покупают маркетинговое и медиаагентство MediaBroker OÜ.
MM Grupp, mis kuulub suurärimees Margus Linnamäele, tahab osta Eestis üle 30 aasta tegutsenud meediaagentuuri.
  • MM Grupp, mis kuulub suurärimees Margus Linnamäele, tahab osta Eestis üle 30 aasta tegutsenud meediaagentuuri.
  • Foto: Andras Kralla
У Департамента конкуренции есть четыре месяца на рассмотрение.
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