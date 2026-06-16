Департамент конкуренции продлил срок рассмотрения сделки Маргуса Линнамяэ
Департамент конкуренции взял дополнительное время, чтобы изучить сделку, в рамках которой Маргус Линнамяэ и его бизнес-партнеры Хейки Койтла и Эрко Тяхт покупают маркетинговое и медиаагентство MediaBroker OÜ.
У двух известных компаний, которые долгие годы сотрудничали в производстве полевых госпиталей, но несколько лет назад со скандалом разошлись, начали разрешаться тянувшиеся судебные споры – и теперь преимущество получает одна из сторон.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.