Рост расходов сократил операционную прибыль Silvano

По состоянию на конец квартала Silvano Fashion Group располагала денежными средствами и депозитами на сумму 51,2 млн евро.
Foto: Meeli Küttim
Во втором квартале выручка Silvano Fashion Group составила 16,8 млн евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Из-за роста расходов на сбыт и управление операционная прибыль сократилась на 10,9% – до 4,1 млн евро.
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Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании производителя белья Silvano Fashion Group, сократилась за год на 67 % – до 913 000 евро. Существенное влияние оказало изменение валютного курса.
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