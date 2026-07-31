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Рост расходов сократил операционную прибыль Silvano

Выручка продолжающего работать в России производителя нижнего белья Silvano Fashion Group во втором квартале несколько выросла, однако рост расходов привел к снижению операционной прибыли.
По состоянию на конец квартала Silvano Fashion Group располагала денежными средствами и депозитами на сумму 51,2 млн евро.
  • По состоянию на конец квартала Silvano Fashion Group располагала денежными средствами и депозитами на сумму 51,2 млн евро.
  • Foto: Meeli Küttim
Во втором квартале выручка Silvano Fashion Group составила 16,8 млн евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Из-за роста расходов на сбыт и управление операционная прибыль сократилась на 10,9% – до 4,1 млн евро.
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