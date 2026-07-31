В Финляндии впервые выявили африканскую чуму свиней

В прошлом году африканская чума свиней нанесла серьезный ущерб свиноводческим хозяйствам Эстонии, а теперь заболевание впервые выявили в Финляндии – у трех кабанят.
Foto: Liis Treimann
Заболевание выявили у кабанят в общине Виролахти в Южной Карелии, примерно в километре от российской границы. Животных обнаружили в нескольких сотнях метров друг от друга. Одно из них погибло недавно, от двух других остались только кости.
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Государственная компания Vireen, занимающаяся переработкой отходов животного происхождения, в прошлом году увеличила прибыль почти в шесть раз: вспышка африканской чумы свиней принесла предприятию большой объем дополнительной работы.
Если в прошлом году на крупных фермах произошло несколько вспышек африканской чумы свиней и пришлось уничтожить много домашних свиней, то в этом году заболевание выявлено у 38 диких кабанов. Новая вспышка — лишь вопрос времени, считает руководитель AS Vireen, признанный ветеринаром года, Тармо Терав.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.