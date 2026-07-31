В Финляндии впервые выявили африканскую чуму свиней

Если в прошлом году на крупных фермах произошло несколько вспышек африканской чумы свиней и пришлось уничтожить много домашних свиней, то в этом году заболевание выявлено у 38 диких кабанов. Новая вспышка — лишь вопрос времени, считает руководитель AS Vireen, признанный ветеринаром года, Тармо Терав.