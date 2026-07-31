Назад Делов-то: Нарва - депрессивный регион или бурно развивающийся хаб? Сносить ли Собор Александра Невского? Нарва - депрессивный регион? Или бурно развивающийся хаб с колоссальными возможностями? Почему квартиры плохо продаются, а цены все равно не снижают? Угрожает ли безопасности страны Эстонская православная церковь и Собор Александра Невского? Государство - зло, уничтожающее конкуренцию или необходимое условие роста экономики?

Эти и другие вопросы обсудили Олеся Лагашина и Ярослав Тавгень (да, мы были не согласны друг с другом), а Алексей Шишкин грамотно подбрасывал дровишки в топку и направлял дискуссию.

Почему в Нарве вечный политический хаос, а политик может удержаться в кресле мэра максимум до обеда? Нарва обречена на деградацию? Или это, наоборот, регион с колоссальными возможностями, инвестициями и зарплатами? При чем тут “эффект Матфея”?

Экономика Эстонии выросла на 2%, и вместо того, чтобы вместе этому порадоваться, Тавгень и Лагашина зарубились на тему того, является ли государство злом, уничтожающим любую конкуренцию, или же без стратегического планирования невозможно обойтись. Кто из них неправ?

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Почему квартиры в новостройках продаются с большим скрипом, а застройщики отказываются снижать цены? Это заговор, вызванный их бесконечной жадностью? Или оскал капитализма, который работает ровно так как должен?

В Испанию хлынули тысячи африканцев. Италия хочет закрыть границы. Почему проблема иммиграции выглядит настолько тяжелой для разрешения? Тавгень и Лагашина снова не согласились по поводу природы проблемы.