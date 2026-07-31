Назад Упавшая в Польше ракета оказалась российской Х-101 На территории Польши во время массированного российского удара по Украине в ночь на 30 июля упала и взорвалась крылатая ракета. Польские военные установили, что это была российская Х-101, способная нести в том числе ядерные боеголовки.

Об этом заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил в четверг, 30 июля, передает DW.

«<...> Мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101 <...>, то есть маневрирующая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при столкновении с землёй», — сказал Томчик.

По его словам, обычно российские войска используют для ударов по Украине от 10 до 20 ракет, однако в ночь на 30 июля были выпущены около 70. Примерно двадцать из них двигались в направлении Польши.

Статья продолжается после рекламы

Украинский пилот пытался сбить последнюю ракету, но был вынужден прекратить ее преследование за несколько десятков секунд до приближения к польской границе, поскольку не мог войти в воздушное пространство соседней страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по предварительной оценке, страна не являлась целью российской атаки. Польская прокуратура продолжает расследование обстоятельств падения ракеты.

«Россия будет делать все возможное, чтобы снять с себя ответственность. Мы уважаем решение прокуратуры и не выносим окончательного вердикта по этому делу, но, согласно оценке военных в отношении обломков ракеты, все указывает на то, что это была российская ракета Х-101», — заявили в канцелярии премьера.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившееся «еще одним недопустимым нарушением воздушного пространства ЕС, вызванным недавними ударами России по Украине, на этот раз — над территорией Польши».