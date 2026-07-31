Упавшая в Польше ракета оказалась российской Х-101

На территории Польши во время массированного российского удара по Украине в ночь на 30 июля упала и взорвалась крылатая ракета. Польские военные установили, что это была российская Х-101, способная нести в том числе ядерные боеголовки.
- Сотрудники военной жандармерии в районе деревни Тарнава-Колония на востоке Польши 30 июля 2026 года, где на землю упал летающий объект.
- Foto: AFP
Об этом заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил в четверг, 30 июля, передает DW.
«<...> Мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101 <...>, то есть маневрирующая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при столкновении с землёй», — сказал Томчик.
По его словам, обычно российские войска используют для ударов по Украине от 10 до 20 ракет, однако в ночь на 30 июля были выпущены около 70. Примерно двадцать из них двигались в направлении Польши.
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Украинский пилот пытался сбить последнюю ракету, но был вынужден прекратить ее преследование за несколько десятков секунд до приближения к польской границе, поскольку не мог войти в воздушное пространство соседней страны.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по предварительной оценке, страна не являлась целью российской атаки. Польская прокуратура продолжает расследование обстоятельств падения ракеты.
«Россия будет делать все возможное, чтобы снять с себя ответственность. Мы уважаем решение прокуратуры и не выносим окончательного вердикта по этому делу, но, согласно оценке военных в отношении обломков ракеты, все указывает на то, что это была российская ракета Х-101», — заявили в канцелярии премьера.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившееся «еще одним недопустимым нарушением воздушного пространства ЕС, вызванным недавними ударами России по Украине, на этот раз — над территорией Польши».
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