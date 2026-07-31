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В июле зарегистрировали 272 несчастных случая на производстве, один человек погиб

По предварительным данным Инспекции труда, в июле зарегистрировали 272 несчастных случая на производстве, один из которых, к сожалению, привел к гибели работника.
Лестница – это не рабочее место, а падение с нее может привести к потере трудоспособности на несколько месяцев. Главная проблема заключается в том, что с лестницы выполняют работы, которые на самом деле следовало бы проводить, например, с рабочей платформы или строительных лесов, поскольку они устойчивее.
  • Лестница – это не рабочее место, а падение с нее может привести к потере трудоспособности на несколько месяцев. Главная проблема заключается в том, что с лестницы выполняют работы, которые на самом деле следовало бы проводить, например, с рабочей платформы или строительных лесов, поскольку они устойчивее.
  • Foto: Андрас Кралла
Инспекция труда отметила несчастные случаи при работе на высоте, в том числе падения с лестниц, пишет тематический портал personaliuudised.ee.
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