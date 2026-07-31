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Eesti Energia понесла убытки

Государственная компания Eesti Energia во втором квартале ушла в убыток, несмотря на рост основного бизнеса, главным образом из-за стабилизации рынка услуг по регулированию частоты.
К сентябрю Eesti Energia планирует вывести новый маслозавод почти на полную мощность.
  • К сентябрю Eesti Energia планирует вывести новый маслозавод почти на полную мощность.
  • Foto: Лийз Трейманн
Выручка концерна Eesti Energia во втором квартале снизилась на 2% до 374 млн евро. Оборот за первое полугодие вырос на 4,8% и составил 939,9 млн евро.
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