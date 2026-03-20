Финдиректор MM Grupp уходит с должности. «Момент показался подходящим»

Эстонская компания в сфере развлечений и общественного питания Apollo Group планирует привлечь около 50 млн евро и рассчитывает на наиболее динамичный рост в ближайшие годы именно в Финляндии. Об этом рассказал глава концерна Тоомас Тийвель.
Компания Apollo Group, работающая в сфере развлечений и ресторанного бизнеса и недавно представившая облигационную программу, планирует направить 30 млн евро на финский рынок, чтобы утроить количество своих заведений в стране.
