Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,05%313,88
  • OMX Riga0,29%917,07
  • OMX Tallinn−0,04%2 145,1
  • OMX Vilnius−0,24%1 504,92
  • S&P 500−1,52%7 316,15
  • DOW 30−2,19%51 594,14
  • Nasdaq −1,74%24 442,94
  • FTSE 1000,34%10 908,41
  • Nikkei 2251,22%62 180,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,43
  • OMX Baltic−0,05%313,88
  • OMX Riga0,29%917,07
  • OMX Tallinn−0,04%2 145,1
  • OMX Vilnius−0,24%1 504,92
  • S&P 500−1,52%7 316,15
  • DOW 30−2,19%51 594,14
  • Nasdaq −1,74%24 442,94
  • FTSE 1000,34%10 908,41
  • Nikkei 2251,22%62 180,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,43

Местные сети торгуют китайской продукцией – и она стоит дешевле, чем на Temu

Европейские пошлины и летние распродажи перевернули привычную логику покупателей: товары, которые люди привыкли искать на Temu и других азиатских платформах, можно выгоднее приобрести в местных магазинах. В том числе здесь можно найти китайскую продукцию дешевле, чем в самом Китае. ДВ сравнил цены и сделал выводы.
С появлением торговых площадок вроде AliExpress и Temu эстонским розничным сетям пришлось выживать в условиях жесткой конкуренции. Фото: скриншот сайта K-Rauta.
  • С появлением торговых площадок вроде AliExpress и Temu эстонским розничным сетям пришлось выживать в условиях жесткой конкуренции. Фото: скриншот сайта K-Rauta.
Не секрет, что в местных строительных магазинах довольно много китайских товаров. Если в строке поиска на сайтах магазинов указать «Hiina», то ниже отобразится перечень изделий, в описании которых страной происхождения значится именно Китай. Так, по результатам поиска в списке товаров сайт K-Rauta показывает более 46 000 наименований. У некоторых изделий в этой строке на сайтах местных магазинов ничего не указано, что, однако, не исключает китайского производителя.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.07.26, 15:21
Omniva: мошенники воспользуются новой таможенной пошлиной
Мошенники быстро подхватили тему новой таможенной пошлины на мелкие посылки из Китая, сказал руководитель международных операций Omniva Мартин Нооркыйв.
Новости
  • 01.06.26, 13:39
Заказывать на Temu станет дороже: с июля придется платить новую таможенную пошлину
С 1 июля на все мелкие посылки, заказанные напрямую из третьих стран, будет распространяться таможенная пошлина.
Новости
  • 28.05.26, 15:52
ЕС оштрафовал Temu на 200 млн евро
Temu: мы считаем штраф непропорциональным
Европейский Союз оштрафовал китайский интернет-магазин Temu на 200 млн евро, сочтя, что компания недостаточно боролась с продажей незаконных товаров на своей платформе.
Новости
  • 16.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: в торговле сохранится острая конкуренция, кино и цветы отошли на второй план
Наступающий год в сфере торговли продолжит тенденции года уходящего: покупатели будут выбирать недорогие товары, а дешевые онлайн-платформы – давить на местных игроков. В самом тяжелом положении оказались продавцы одежды и цветов, а также кинотеатры.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.

Самые читаемые

1
Новости
  • 28.07.26, 13:01
Ведущие предприниматели Эстонии приобрели крупную долю в дата-центре. «Десятки и десятки миллионов»
Раху, Кяо, Кару, Виллиг и другие известные инвесторы
2
Эпицентр
  • 29.07.26, 06:00
Санкции работают: местный бункеровочный бизнес резко упал
3
Новости
  • 28.07.26, 15:04
Эстонская компания приобрела три центра логистического гиганта в Эстонии
4
Mнения
  • 28.07.26, 07:57
Хандо Синисалу: Таллиннский аэропорт должен стать третьим терминалом Вантаа
5
Новости
  • 27.07.26, 18:40
Отт Тянак выходит из числа владельцев Mustamäe Spa
6
Новости
  • 28.07.26, 17:02
Подозреваемая в мошенничестве криптокомпания движется к банкротству

Последние новости

Новости
  • 30.07.26, 08:45
Экономика Эстонии во втором квартале показала уверенный рост
Биржа
  • 30.07.26, 08:18
ФРС сохранила процентные ставки, несмотря на разногласия. Уолл-стрит обвалилась
Новости
  • 30.07.26, 08:07
Почти все крупные строительные компании потеряли прибыль
«Оборот увеличить легко, а вот наращивать его, сохранив прибыльность...»
Подсказка
  • 30.07.26, 06:00
Местные сети торгуют китайской продукцией – и она стоит дешевле, чем на Temu
Биржа
  • 29.07.26, 18:53
Arco Vara продала падел-центр основателю Yolo Group за несколько миллионов евро
Новости
  • 29.07.26, 17:55
Садовый домик для звезды ралли принес эстонской фирме миллионы
Биржа
  • 29.07.26, 17:01
Директор по рискам Coop Pank продал крупный пакет акций
Новости
  • 29.07.26, 16:28
Apollo получила разрешение на покупку ресторанного бизнеса Венделина

Сейчас в фокусе

После начала полномасштабного вторжения России в Украину обороты бункеровочных компаний пошли вниз.
Эпицентр
  • 29.07.26, 06:00
Санкции работают: местный бункеровочный бизнес резко упал
Главный офис криптоплатформы находится в Таллинне на улице Тяхесаю, однако сильнее всего скандал потряс Польшу.
Новости
  • 28.07.26, 17:02
Подозреваемая в мошенничестве криптокомпания движется к банкротству
Производство мебели на заводе Bellus Furniture в Хальяла.
Новости
  • 29.07.26, 08:34
Дочерняя компания в Украине спасла эстонского производителя диванов от худшего
Под удар российских атак попала автозаправочная станция в украинском Запорожье.
Новости
  • 28.07.26, 18:21
Европа планирует ввести санкции против 1600 компаний, помогающих России
Работники, которые за полтора года привели запущенное здание в порядок, требуют невыплаченную зарплату через комиссию по трудовым спорам и суд, однако переход компании к «могильщику фирм» может означать, что они так и останутся без денег.
Новости
  • 29.07.26, 08:18
Cтроительная компания, выигравшая миллионный проект на Хийумаа, влезла в долги и перешла к «могильщику фирм»
Генеральный директор Restate Ристо Абель и руководитель проектов по развитию недвижимости Алекс Вернер в логистическом центре по адресу Каабли, 13a.
Новости
  • 28.07.26, 15:04
Эстонская компания приобрела три центра логистического гиганта в Эстонии
Павел Дуров.
Новости
  • 29.07.26, 09:47
Россия объявила Павла Дурова в международный розыск
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
  • KM
Content Marketing
  • 17.06.26, 11:04
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026