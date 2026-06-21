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Франция ограничивает употребление алкоголя в стране из-за жары

В Центральной Европе экстремальные температуры все ближе подбираются к новым рекордам, а Франция из-за жары сегодня ввела в стране частичный запрет на алкоголь.
Сегодня в Париже ожидается жара до 40 градусов, а по всей Франции в это время проходят крупные музыкальные фестивали в честь солнцестояния. В регионах, где действует самый высокий уровень предупреждения о жаре, власти ограничили употребление алкоголя в общественных местах.
  • Сегодня в Париже ожидается жара до 40 градусов, а по всей Франции в это время проходят крупные музыкальные фестивали в честь солнцестояния. В регионах, где действует самый высокий уровень предупреждения о жаре, власти ограничили употребление алкоголя в общественных местах.
  • Foto: Reuters/Scanpix
По прогнозу, сегодня красный уровень предупреждения о жаре объявят в 35 из 96 административно-территориальных единиц материковой Франции. На юго-западе страны, в Парижском регионе и Бургундии ожидается 39–40 градусов, а в отдельных районах – даже до 41 градуса, передает Reuters.
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