Франция ограничивает употребление алкоголя в стране из-за жары

Сегодня в Париже ожидается жара до 40 градусов, а по всей Франции в это время проходят крупные музыкальные фестивали в честь солнцестояния. В регионах, где действует самый высокий уровень предупреждения о жаре, власти ограничили употребление алкоголя в общественных местах.
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По прогнозу, сегодня красный уровень предупреждения о жаре объявят в 35 из 96 административно-территориальных единиц материковой Франции. На юго-западе страны, в Парижском регионе и Бургундии ожидается 39–40 градусов, а в отдельных районах – даже до 41 градуса, передает Reuters.
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