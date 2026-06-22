Борьба за новые карьеры: местные самоуправления отказывают, компании готовы идти в суд

Волость Кадрина уже не раз сталкивалась с судебными спорами из-за карьеров. На фото – песчаный карьер, не связанный с этой историей.
Foto: Andras Kralla
Волость Раквере уже много лет спорит с землевладельцем, который хочет открыть карьер у шоссе Раквере–Хальяла в Пахнимяэ. Волость взяла Пахнимяэ под местную охрану. Специалист волостной управы по окружающей среде Сандра Шмидт сказала, что землевладелец обратился к волости с ходатайством упразднить охраняемую территорию или исключить его земельный участок из ее состава.
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