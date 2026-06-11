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Министерство приняло решение: фосфорит в Эстонии пока добывать не будут

Согласно исследованию, заказанному Министерством климата и проведенному Геологической службой Эстонии, в обозримом будущем добычу фосфорита в Эстонии начинать не планируется.
Министерство климата заказало исследование о том, стоит ли добывать фосфорит в Эстонии. Вице-канцлер Яанус Уйга объяснил, почему ответ оказался отрицательным.
  • Министерство климата заказало исследование о том, стоит ли добывать фосфорит в Эстонии. Вице-канцлер Яанус Уйга объяснил, почему ответ оказался отрицательным.
  • Foto: Liis Treimann
Исследование, проведенное в 2023-2026 годах, было сосредоточено на районе Ару-Лыуна рядом с Кунда, где находится действующий известняковый карьер. Исследование показало: хотя эстонский фосфорит можно промышленно перерабатывать с помощью существующих технологий и производить из него качественное сырье для удобрений и химической промышленности, при нынешних рыночных условиях добыча и переработка экономически невыгодны, сообщило министерство.
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