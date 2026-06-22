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Кир Стармер объявил об уходе с поста премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом он заявил утром 22 июня на брифинге, который транслировала BBC News.
Кир Стармер возглавил правительство Великобритании летом 2024 года, после победы лейбористов на всеобщих выборах.
  • Кир Стармер возглавил правительство Великобритании летом 2024 года, после победы лейбористов на всеобщих выборах.
  • Foto: Alexandros Michailidis
По словам Стармера, в Лейбористской партии обсуждали, подходит ли он для того, чтобы вести партию на следующие выборы. Премьер сказал, что «услышал ответ» партии и «принимает его с благодарностью».
«Я уйду с поста лидера Лейбористской партии», – заявил Стармер.
Выдвижение кандидатов на пост нового лидера лейбористов начнется 9 июля. До избрания преемника Стармер останется премьер-министром. Ожидается, что новый глава правительства может быть назначен в конце июля или в середине августа.
Главным претендентом на пост нового премьера считается бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. На прошлой неделе он победил на дополнительных выборах в парламент и стал депутатом от Лейбористской партии по округу Мейкерфилд.
Стармер возглавил правительство Великобритании летом 2024 года, после победы лейбористов на всеобщих выборах. Тогда партия нанесла крупное поражение консерваторам, которые до этого находились у власти.
Позиции Стармера ослабли после муниципальных выборов в мае 2026 года. На них лейбористы потеряли значительную часть голосов в пользу правопопулистской Reform UK Найджела Фараджа. По данным BBC News, популярность Стармера резко снизилась, поскольку ему не удалось убедить избирателей, что он способен улучшить экономическую ситуацию. Кроме того, премьера критиковали за отсутствие четкого понимания того, куда вести страну и как менять ее экономику.
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