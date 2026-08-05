Люксовая яхта стоимостью 350 млн евро привела главу Revolut к судебному разбирательству

Основатель и генеральный директор Revolut Ник Сторонский оказался ответчиком в суде после покупки 102-метровой яхты за 350 млн евро: утверждается, что он не заплатил брокеру комиссионные.
- Продавец и брокер люксовых яхт требует через суд взыскать с миллиардера 17,5 млн евро.
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Один из ведущих мировых продавцов и посредников на рынке люксовых яхт, компания Cecil Wright, подала в Высокий суд Лондона иск против основателя работающей в том числе в Эстонии международной финансовой платформы Revolut – британского миллиардера российского происхождения Ника Сторонского. Компания требует от него 17,5 млн евро, утверждая, что именно такую комиссию он не выплатил после покупки в январе 102-метровой яхты стоимостью 350 млн евро, пишет Financial Times.
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