Молекулярный биолог, женщина и просто порядочный человек: кого хотят видеть президентом русскоязычные предприниматели Эстонии?

Любить природу и простые радости жизни, но приводить в Эстонию инвестиции и дух предпринимательства, быть неравнодушным и порядочным, при случае противореча Рийгикогу, представлять всех жителей страны, но не забывать о меньшинствах – у предпринимателей и инвесторов широкий список пожеланий к будущему президенту Эстонии. При этом лишь малая часть из них готова назвать конкретные имена кандидатов, а некоторые настаивают – необходимы прямые выборы и расширение полномочий Кадриорга.
- Через месяц начнутся выборы президента. Кого хотели бы на этой должности видеть русскоязычные предприниматели Эстонии?
- Foto: Андрес Хаабу
Приближается 21 августа, когда начнется официальный период регистрации кандидатов в президенты, и 2 сентября, когда парламент попытается избрать нового главу государства. Кого бы хотели на этом посту видеть предприниматели?
У ИТ-бизнесмена и педагога Олега Швайковского только два пожелания к будущему президенту: «Прежде всего, мне хотелось бы чтобы президент Эстонии был человеком порядочным. Несомненно, это можно сказать про Алара Кариса, которого я имею честь знать лично. Второе, мне бы хотелось, чтобы президенту Эстонии было не все равно. Конкретных имен я называть не хочу, но думаю, в нашей стране немало таких людей».
Немногословен в том, что касается президентской кандидатуры, и крупный собственник Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман: «Я бы старого президента оставил».
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С учетом того, что очевидных фаворитов в президентской гонке пока не имеется, инвестор Лев Долгачев ограничивается общими пожеланиями: «У нас с одной стороны фигура президента, по самому укладу вещей, отчасти декоративна. Она не имеет такого веса, как, например, в США. При этом лично меня всегда радует, когда президент действительно создает противовес для парламента. Это получалось у Керсти Кальюлайд, это получается у нынешнего президента. При них президентская канцелярия, как и задумано, выступает как сдерживающий фактор, останавливая решения, противоречащие Конституции. Хотелось бы снова получить президента, который станет сдерживающим фактором по перегибам».
Если же говорить об имидже Эстонии на внешнеполитической арене, то, по мнению Долгачева, ему пошло бы на пользу, если бы новым президентом стала женщина, особенно с учетом мужчины-премьера.
«Мне нравится кандидатура Марта Саарма (молекулярного биолога, президента Академии наук Эстонии – прим. ред.), мы вместе работали около двух лет, и это человек, который понимает и науку, и политику и предпринимательство, – предлагает Олеся Бондаренко, соучредитель и генеральный директор компании Nanordica Medical. – Не знаю, согласился ли бы он стать президентом, не факт, кажется, когда-то ему уже предлагали эту должность, но, мне кажется, он был бы прекрасным выбором».
По словам Бондаренко, рассматривать президента Эстонию как исключительно церемониальную фигуру неправильно. «Того же мнения придерживалась моя маленькая дочь: “Не хочу быть президентом, он ничего не решает”. Но на деле это очень зависит от конкретного человека на должности. Как минимум у президента есть безусловный доступ к медиа, и это уже большое дело. Многое зависит от того, как она или он этим доступом распорядится». Саарма, на ее взгляд, с этим вызовом справился бы.
«Мы как клуб исключительно аполитичны, мы всегда поддерживаем власть, какой бы она ни была, в этом часть патриотизма, – делится мыслями CEO Baltic Business Club Руслан Гогин. – Хотелось бы, чтобы президентом был человек, который сможет притянуть хороший предпринимательский дух в Эстонию. У нас здесь есть все: если посмотреть новости по развитию ИИ, по инвестициям в строительство дата-центров, по другим крупным вызовам и проектам. И я думаю, что президент как раз мог бы повлиять своей медийностью на то, чтобы в Эстонию пришли и новые, еще большие инвестиции и проекты».
При этом Гогин полагает, что для президента из технологического сектора время еще не пришло: «Президент – это все-таки представитель всего народа. И несмотря на то, что Эстония – это технологичная страна, мы все-таки народ, любящий природу, простую жизнь. Думаю, вряд ли президент у нас будет из ИТ. Пусть он лучше будет ближе к людям, пусть понимает простые радости и беды, будет готов их делить со всем народом. Но одновременно будет и человеком, который сможет привести в Эстонию новые ресурсы».
Кандидатуру Юлле Мадизе поддерживает Андрей Дворянинов, бизнесмен, руководитель нескольких общественных организаций и хозяин замка Фалль (мыза Кейла-Йоа): «Президент нашей республики – это представительное лицо, который на многое в нашей политике и экономике влиять не может. Но это все же важная традиция и церемониальный пост, который важен для сплочения общества. Такой объединяющей фигурой могла бы стать Юлле Мадизе. Других достойных кандидатов я не вижу».
«Важно, чтобы это был человек на виду у всех. Не темная лошадка, а тот, кого многие уважают. Человек, который готов постоять за интересы всех сторон», – говорит Дворянинов. Еще одним важным условием он видит наличие у потенциального кандидата опыта работы в государственном аппарате Эстонии.
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«Если Юлле Мадизе согласится, это будет большая удача для Эстонии. Она разумный человек, не бежит впереди паровоза. Она не дает готового ответа, зная, что как только скажет “да” или “нет”, сразу станет мишенью для атаки. Так было уже с Индреком Лаулем, которого буквально задавили. Она правильно делает, что пока молчит», – рассуждает бизнесмен.
Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Ынне Пиллак 3 августа заявила
, что Мадизе в разговоре с ней дала принципиальное согласие баллотироваться, однако сама потенциальная кандидатка об этом еще не сообщала.
Олег Осиновский не видит разницы в том, кто будет президентом в условиях, когда главу государства не избирают на прямых выборах. «К сожалению, должность президента больше церемониальная, и это не так важно для нашей страны», – говорит Осиновский.
«Я – за прямые выборы, чтобы президентом был всенародно избранный человек. В таком случае можно будет расширить его полномочия и дать ему по Конституции важную функцию. Не могу точно сказать, какую (как вариант – он мог бы руководить силовым блоком), но здесь важен принцип, что это курица и яйцо: чтобы президент мог исполнять действительно важную функцию, он должен избираться всенародно», – сказал он.
ИТ-предприниматель Антон Кекс хотел бы видеть на посту президента интеллигентного человека, которым, по его мнению, является в том числе действующий президент Алар Карис.
Владелец Polven Foods Сергей Полуяненков, как и многие другие, не имеет четких предпочтений – возможно из-за того, что кандидаты, которых он хотел бы видеть на посту президента, на него не претендуют.
«Я в этом смысле аполитичен, но меня вполне устраивает Алар Карис: адекватный, объективный, порядочный, защищает интерес всех слоев населения Эстонии. Для меня как русскоговорящего Кылварт – очень хорошая кандидатура (но она спорная в целом для Эстонии). Защищает интересы нацменьшинств (это важно для меня). Более объективен, чем другие политики, менее эмоционален, очень прагматичен (это важно в наше время), адекватен, нацелен на экономические показатели», – сказал Полуяненков.
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