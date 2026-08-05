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Ряды налоговых должников ширятся: одни тянут время, другие ждут денег

В этом году налоговая задолженность возникла более чем у 7000 предприятий. Одни используют Налоговый департамент, чтобы управлять денежными потоками, другие ждут оплаты от клиентов.
У принадлежащей предпринимателю в сфере недвижимости Хейти Салуметсу компании Farmada Kureoja Elurajoon возникла налоговая задолженность почти в 198 000 евро. При этом другие его предприятия уже несколько лет должны государству миллионы евро.
  • У принадлежащей предпринимателю в сфере недвижимости Хейти Салуметсу компании Farmada Kureoja Elurajoon возникла налоговая задолженность почти в 198 000 евро. При этом другие его предприятия уже несколько лет должны государству миллионы евро.
  • Foto: Andras Kralla
По сравнению с прошлым годом выросли как число предприятий – налоговых должников, так и общая сумма задолженности. При этом причины возникновения долгов у компаний сильно различаются.
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