Ряды налоговых должников ширятся: одни тянут время, другие ждут денег

У принадлежащей предпринимателю в сфере недвижимости Хейти Салуметсу компании Farmada Kureoja Elurajoon возникла налоговая задолженность почти в 198 000 евро. При этом другие его предприятия уже несколько лет должны государству миллионы евро.
Foto: Andras Kralla
По сравнению с прошлым годом выросли как число предприятий – налоговых должников, так и общая сумма задолженности. При этом причины возникновения долгов у компаний сильно различаются.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Несколько лет назад руководителю мечтавшей о выходе на биржу инвестиционной компании United Pre.IPO.Capital Свену Уусъярву удалось уговорить финского инвестора вложить миллион евро. Теперь Налогово-таможенный департамент требует банкротства эстонской фирмы.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.