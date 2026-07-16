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ЕС и Украина договорились совместно производить военные беспилотники

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о сотрудничестве в производстве военных беспилотников. Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила 15 июля во время визита в Киев.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский.
  • Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Scanpix
По словам главы Еврокомиссии, за более чем четыре года полномасштабной войны Украина накопила «поистине уникальные» знания в области беспилотных систем и средств защиты от них. Европейские страны, в свою очередь, могут предоставить технологические возможности, промышленные мощности и безопасные производственные площадки, передает DW.
«Нам нужно объединить наши сильные стороны. Это соглашение объединяет украинскую изобретательность и промышленный масштаб Европы», – заявила фон дер Ляйен, выступая на Михайловской площади в Киеве в День украинской государственности.
Она отметила, что события в Украине и других странах продемонстрировали необходимость быстро разворачивать массовое производство проверенных в боевых условиях беспилотных систем. Соглашение предусматривает выпуск дронов, датчиков и радиолокационных систем, а также создание необходимых цепочек поставок. Одной из главных задач станет увеличение объемов и скорости производства беспилотников.
Ранее Украина заключила соглашения о сотрудничестве в этой сфере с Эстонией, Данией, Нидерландами, Латвией и Литвой, а также с ОАЭ, Саудовской Аравией и Катаром. Аналогичное соглашение планируется подписать с Германией. Кроме того, Украина передает различные виды беспилотников Соединенным Штатам для испытаний, после которых стороны также рассчитывают договориться об их совместном производстве.
В ходе визита фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия одобрила украинский план использования 10 млрд евро из предоставленного Евросоюзом кредита. Средства предполагается направить на приобретение беспилотников, ракет и истребителей.
Это одиннадцатый визит главы Еврокомиссии в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. В публикации в соцсети X она назвала момент визита особенным и заявила, что Украина набрала военный темп, а «ситуация меняется в пользу Украины».
Президент Украины Владимир Зеленский вручил фон дер Ляйен первый украинский Орден Европы – за поддержку курса страны на вступление в ЕС, помощь Украине и вклад в укрепление безопасности Европы.
«Спасибо за то, что ты всегда верила в нас. И мы вместе проходим этот путь: заявка, статус кандидата, переговоры о вступлении, открытие двух кластеров и каждого следующего, что точно будет. Хотя уже задолго до этого стало очевидно: сердца Украины и Европы друг к другу давно открыты», – заявил Зеленский.
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