Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,2%312,64
  • OMX Riga0,56%917,73
  • OMX Tallinn−0,27%2 120,77
  • OMX Vilnius0,2%1 509,96
  • S&P 5000,89%7 509,2
  • DOW 300,74%52 224,64
  • Nasdaq 1,29%25 837,21
  • FTSE 1000,58%10 585,91
  • Nikkei 2253,26%66 232,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%89,36
  • OMX Baltic−0,2%312,64
  • OMX Riga0,56%917,73
  • OMX Tallinn−0,27%2 120,77
  • OMX Vilnius0,2%1 509,96
  • S&P 5000,89%7 509,2
  • DOW 300,74%52 224,64
  • Nasdaq 1,29%25 837,21
  • FTSE 1000,58%10 585,91
  • Nikkei 2253,26%66 232,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%89,36

Будущий владелец Luminor весьма успешно работает в России

Покупающий Luminor крупный венгерский OTP Bank работает в России, где в прошлом году показал отличные результаты. По объему выручки российская дочерняя структура занимает третье место в OTP Group.
Банковская контора OTP Bank в Будапеште.
  • Банковская контора OTP Bank в Будапеште.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Российское подразделение банка называется АО «ОТП Банк» и работает в стране с 1990-х годов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.07.26, 13:45
Банк Luminor продали дешевле рекомендованной цены. «Выиграют эстонские заемщики»
Продажа Luminor не удивила местных банкиров, однако для местных заемщиков жизнь должна стать лучше. «Возможно, это заставит всех нас стать немного лучше, и в конечном счете от этого выиграют эстонские заемщики», – заявил глава Coop Pank Арко Куртманн.
Новости
  • 21.07.26, 08:04
Венгерский OTP Bank покупает Luminor
Венгерский OTP Bank приобретает 100% акций работающего в Эстонии банка Luminor.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 18.07.26, 10:15
Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно
2
Новости
  • 20.07.26, 09:05
Жильцы потеряли терпение и требуют от Nordecon внушительной компенсации
3
Новости
  • 20.07.26, 06:00
Бизнес-империя Урбо Ваарманна: о чем политик долго не рассказывал государству и общественности?
4
Новости
  • 19.07.26, 12:35
Взрывной рост эстонского производителя дронов: выручка увеличилась почти в 28 раз
5
Новости
  • 17.07.26, 18:55
В Кунда может появиться грибной завод стоимостью 50 млн евро
6
Биржа
  • 20.07.26, 19:01
Лев Долгачев инвестировал 400 000 евро в акции на Балтийской бирже

Последние новости

Новости
  • 21.07.26, 19:25
Нацистское приветствие и шутки об изнасиловании: из студии таллиннской фирмы ведутся провокационные казино-трансляции
У эстонской компании накопился налоговый долг в размере 1,7 млн евро
Новости
  • 21.07.26, 18:03
Дело Керра Крийза вскрыло связь спорта и азартных игр. Эстонские спортсмены хранят молчание
Новости
  • 21.07.26, 16:50
Суд в США приостановил сделку Paramount и Warner Bros. Discovery
Новости
  • 21.07.26, 16:19
Директор по стратегии Olerex: войну используют для регулирования цен на топливо
Новости
  • 21.07.26, 15:47
На свалке Вяэтса почти не осталось места, в планах – расширение
Новости
  • 21.07.26, 15:18
Будущий владелец Luminor весьма успешно работает в России
Новости
  • 21.07.26, 13:45
Банк Luminor продали дешевле рекомендованной цены. «Выиграют эстонские заемщики»
Новости
  • 21.07.26, 12:08
Госдума РФ готовит новые ограничения для россиян, уехавших за границу

Сейчас в фокусе

Квартиры премиум-класса в порту Какумяэ были построены еще в 2019 году, однако неполадки в работе системы отопления продолжали преследовать жильцов и минувшей зимой. Теперь они ищут защиты в суде.
Новости
  • 20.07.26, 09:05
Жильцы потеряли терпение и требуют от Nordecon внушительной компенсации
Урбо Ваарман, вероятно, станет председателем Нарвского городского собрания, когда оппозиции, уже имеющей большинство, удастся провести голосование по смене руководства города.
Новости
  • 20.07.26, 06:00
Бизнес-империя Урбо Ваарманна: о чем политик долго не рассказывал государству и общественности?
Владельцы пивного бара и магазина Uba ja Humal Андрей Мухин и Антон Хаманов.
Эпицентр
  • 18.07.26, 10:15
Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно
«Когда на рынке есть крупный продавец, цена акций постоянно находится под давлением», – сказал Лев Долгачев.
Биржа
  • 20.07.26, 19:01
Лев Долгачев инвестировал 400 000 евро в акции на Балтийской бирже
На прошедшей прошлой осенью выставке оборонной промышленности KrattWorks также разместилась в собственной палатке.
Новости
  • 19.07.26, 12:35
Взрывной рост эстонского производителя дронов: выручка увеличилась почти в 28 раз
Эда Исправный (на фото) живет в доме престарелых с января этого года и платит за место 1529 евро в месяц. Из этой суммы 540 евро компенсирует волость Йыгева.
Эпицентр
  • 19.07.26, 10:15
Компенсации за места в домах престарелых сильно различаются. «Чем дедушка или бабушка из Ряпина хуже жителя Таллинна?»
«Единственный выход – меняться и адаптироваться. Это непросто, но таков долг предпринимателя, иначе компания не будет развиваться», – говорил ранее предприниматель Рауль Йеэтс.
Новости
  • 20.07.26, 13:06
Выручка сельскохозяйственного концерна взлетела. Йеэтс: «Лучший результат за всю историю»
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026