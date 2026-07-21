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Директор по стратегии Olerex: войну используют для регулирования цен на топливо

За военной операцией в Иране стоят интересы нескольких групп, стремящихся увеличить свою прибыль, заявил директор по стратегии Olerex Алексей Шведов в передаче радио Äripäev «Energiatund».
Суда в Ормузском проливе и наблюдающие за ними иранцы, июль 2026 года.
  • Суда в Ормузском проливе и наблюдающие за ними иранцы, июль 2026 года.
  • Foto: Razieh Poudat
Шведов рассказал, что в ходе боевых действий США обошли Саудовскую Аравию и стали крупнейшим экспортером нефти. Поэтому, по его словам, война приносит огромную прибыль не только военно-промышленному комплексу, но и владельцам американских нефтегазовых компаний.
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