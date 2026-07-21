Назад Госдума РФ готовит новые ограничения для россиян, уехавших за границу Государственная дума РФ 22 июля рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов, предусматривающих ограничения для российских граждан, находящихся за рубежом. О решении Совета Госдумы 20 июля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Пакет включает законопроекты «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В первом чтении их приняли в декабре 2025 года, пишет DW

Ограничения могут затронуть россиян, осужденных по ряду статей, которые считаются политически мотивированными. В их числе административные статьи о «дискредитации» армии, призывах к санкциям и «нарушению территориальной целостности России», участии в «нежелательных организациях», а также нарушениях законодательства об «иноагентах».

Для применения ограничений власти должны будут установить, что человек находится за границей и уклоняется от исполнения назначенного ему наказания.

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Законопроекты предусматривают создание «публичного реестра» таких граждан. Предполагается, что вести его будет Министерство юстиции РФ. Направлять предложения о включении человека в список смогут МВД, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба и Генеральная прокуратура.

В отношении включенных в реестр граждан планируется применять ряд ограничений. Среди них – приостановка регистрации прав на недвижимость в России, блокировка денежных средств и другого имущества, ограничение права управления транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того, может быть ограничен доступ к некоторым консульским услугам. Речь идет, в частности, об оформлении паспортов, регистрации брака, получении документов и юридической помощи.

Изначально предполагалось, что новые нормы вступят в силу 1 марта 2026 года. Однако в редакции, подготовленной ко второму чтению, указано, что законы начнут действовать с момента их официального опубликования.

Юрист и руководитель проекта «Ковчег» Анастасия Буракова ранее предупреждала, что после принятия законопроектов ограничения, прежде применявшиеся в отношении осужденных по уголовным делам, могут распространить и на россиян, признанных виновными в административных правонарушениях.

«Самой опасной штукой» Буракова назвала «отказ в получении некоторых консульских услуг». По ее словам, невозможность оформить загранпаспорт или доверенность для совершения действий в России может создать «ситуацию фактического скорого безгражданства».

Юрист отмечала, что европейские страны, в которых живут уехавшие из России граждане, могут столкнуться с ситуацией, когда у преследуемых россиян не останется действительных документов, удостоверяющих личность.