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Госдума РФ готовит новые ограничения для россиян, уехавших за границу

Государственная дума РФ 22 июля рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов, предусматривающих ограничения для российских граждан, находящихся за рубежом. О решении Совета Госдумы 20 июля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Государственная дума РФ, фото иллюстративное.
  • Государственная дума РФ, фото иллюстративное.
  • Foto: Shutterstock
Пакет включает законопроекты «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В первом чтении их приняли в декабре 2025 года, пишет DW.
Ограничения могут затронуть россиян, осужденных по ряду статей, которые считаются политически мотивированными. В их числе административные статьи о «дискредитации» армии, призывах к санкциям и «нарушению территориальной целостности России», участии в «нежелательных организациях», а также нарушениях законодательства об «иноагентах».
Для применения ограничений власти должны будут установить, что человек находится за границей и уклоняется от исполнения назначенного ему наказания.
Законопроекты предусматривают создание «публичного реестра» таких граждан. Предполагается, что вести его будет Министерство юстиции РФ. Направлять предложения о включении человека в список смогут МВД, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба и Генеральная прокуратура.
В отношении включенных в реестр граждан планируется применять ряд ограничений. Среди них – приостановка регистрации прав на недвижимость в России, блокировка денежных средств и другого имущества, ограничение права управления транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
Кроме того, может быть ограничен доступ к некоторым консульским услугам. Речь идет, в частности, об оформлении паспортов, регистрации брака, получении документов и юридической помощи.
Изначально предполагалось, что новые нормы вступят в силу 1 марта 2026 года. Однако в редакции, подготовленной ко второму чтению, указано, что законы начнут действовать с момента их официального опубликования.
Юрист и руководитель проекта «Ковчег» Анастасия Буракова ранее предупреждала, что после принятия законопроектов ограничения, прежде применявшиеся в отношении осужденных по уголовным делам, могут распространить и на россиян, признанных виновными в административных правонарушениях.
«Самой опасной штукой» Буракова назвала «отказ в получении некоторых консульских услуг». По ее словам, невозможность оформить загранпаспорт или доверенность для совершения действий в России может создать «ситуацию фактического скорого безгражданства».
Юрист отмечала, что европейские страны, в которых живут уехавшие из России граждане, могут столкнуться с ситуацией, когда у преследуемых россиян не останется действительных документов, удостоверяющих личность.
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