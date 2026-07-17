Назад Бизнес-империя Урбо Ваарманна: о чем политик долго не рассказывал государству и общественности? Член Нарвского горсобрания Урбо Ваарманн, претендующий на пост председателя, как и его жена и дочь ведут активную предпринимательскую деятельность. Но отчитываться о своей коммерческой деятельности, как положено политику, нарвский депутат не спешит. ДВ восполняют этот пробел и рассказывают о бизнесах семьи Ваарманн и о том, какую важную информацию он пока не обнародовал.

У Ваарманнов есть бизнес в самой Нарве, в Йыгевамаа и на юге Эстонии, где Урбо Ваарманну совместно с бывшим руководителем Тартуского кредитно-сберегательного общества Андро Роосом с прошлого года принадлежит радиовещательная компания.

Другая компания, принадлежащая жене и дочери Ваарманна, получила 4380 евро поддержки PRIA на развитие туристического комплекса в поместье Торма в Йыгевамаа. Помещениями комплекса пользуются в том числе Кайтселийт и муниципальные учреждения Силламяэ, Кохтла-Ярве и Тарту. Именно с субсидией PRIA на реконструкцию того же поместья было связано уголовное дело, по которому в 2015 году Ваарманна признали виновным в мошенничестве и передаче взятки.

«Я субсидии вообще не беру – политика и субсидии между собой не дружат», – говорит он теперь ДВ. Но это не мешает получать субсидии его семье, а ему – гордиться своей самой большой в Эстонии деревней Деда Мороза.

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Обязательную для политика декларацию об экономических интересах Урбо Ваарманн не подавал, пока на это не обратила внимание пресса . Он так долго не отвечал на вопросы Комиссии по надзору за финансированием партий, что комиссия решила поторопить его принудительным штрафом в 500 евро. ДВ запросили у нескольких ведомств и изучили множество документов, связанных с этими историями, задав накопившиеся вопросы самому политику. «Письма попали в спам» Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) заинтересовалась избирательными союзами Plaan B еще до выборов: в августе 2025 года человек, чье имя комиссия не называет, сообщил ей, что «стремящееся стать партией» движение рекламируется за счет Тартуского кредитно-сберегательного общества (THLÜ). Plaan B – не юридическое лицо, а скорее зонтичный бренд. На местных выборах 19 октября Plaan B выставил десять одноименных избирательных союзов в десяти самоуправлениях – в Нарве это движение объединилось с другим формирующимся в городе избирательным союзом «Пульс города» и вышло на выборы под именем Plaan B Narva Linna Pulss. Кандидатом в мэры от этого союза был Урбо Ваарманн. На выборах в Тарту лидером Plaan B был создатель этого бренда и тогдашний руководитель THLÜ Андро Роос. Роос вел на радио Ring FM в Южной Эстонии еженедельную программу о финансах «Eesti Kroon», которую, насколько известно комиссии, финансировало THLÜ. Записи до сих пор можно найти в том числе на YouTube-канале , который создан Роосом (по его утверждению, как частным лицом – прим. ред.), канал называется Plaan B. Радиостанция Ring FM с прошлого года принадлежит Андро Роосу и Урбо Ваарманну. В ноябре комиссия зафиксировала: в предвыборных выпусках «Eesti Kroon» доминируют лидеры Plaan B – Ваарманн по нарвским темам и Андро Роос по тартуским, однако в отчетах о финансировании кампании ни один из союзов закупку услуг у THLÜ не отразил. По оценке комиссии, такие передачи следует считать предвыборной рекламой, которую нужно оплачивать и декларировать. В начале января 2026 года комиссия направила нарвскому союзу запрос с просьбой проверить отчет и представить документы, но ответа не последовало, как и на повторный запрос комиссии. 19 марта комиссия решила выписать предписание нарвскому избирательному союзу и двум уполномоченным лицам – Урбо Ваарманну и Антону Николаеву – с предупреждением: за неисполнение в семидневный срок будет назначен принудительный штраф 500 евро (максимально возможная сумма в данном случае – 15 тысяч). Сам Ваарманн объяснил ДВ свое молчание просто: «Письмо ушло в спам, оно до нас не дошло. Когда мы его получили, я сразу ответил». Горячие новости Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно Swedbank придется заплатить крупный штраф В Кунда может появиться грибной завод стоимостью 50 млн евро KM Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

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Можно ли бесплатно повесить предвыборный плакат?

Комиссия требовала объяснений и платежных документов не только в связи с участием Plaan B в передаче «Eesti Kroon», но и в связи с участием в передаче «Puuga pähe» в эфире Ring FM и по причастности к наружной рекламе Plaan B на офисах THLÜ (в т.ч. в Нарве) и на машине его дочерней компании.

Ответ Ваарманна с подтверждающими документами поступил 4 мая: союз ничего не заказывал и не оплачивал, «Eesti Kroon» не служил рекламой для нарвского округа – зона покрытия Ring FM ограничена Южной Эстонией, реклама на здании в Нарве размещалась бесплатно, расходы на ее печать и монтаж задекларированы, а машину THLÜ нарвский союз не использовал.

«Сегодня в Нарве любой предприниматель рад, если его помещение показывают. Нам никаких счетов за это не выставляли. Если бы сказали – Урбо, надо заплатить сто евро или, как в некоторых местах, десять, – неужели я бы их не нашел?» – объяснил он ДВ.

Размещение рекламы, по его словам, было согласовано и с нарвским офисом THLÜ, и с Андро Роосом. Интерес комиссии он объясняет просто: «Это чисто запрос от наших конкурентов. Пускай дело идет так, как должно идти».

Про радиоэфир Ваарманн рассуждает так: «Как я могу заплатить за нарвскую кампанию на радио, которое не звучит ни в Нарве, ни в Йыхви, ни в Ида-Вирумаа? Даже если там была реклама "голосуй за Урбо", когда вы в последний раз слушали южноэстонское радио?» За политические передачи, по его словам, платил тартуский союз Plaan B.

У THLÜ, где после ухода Рооса сменилось руководство, взгляд иной. Главный юрист общества Райго Сыльг еще в январе писал комиссии, что связи между THLÜ и Plaan B «никогда не было – она была только у бывшего председателя правления Андро Рооса», а использование средств и каналов общества под выборы, если оно происходило, было его «личной инициативой и самоуправством». Во время кампании, по формулировке Сыльга, «инфоканалы общества по сути стали инфоканалами Plaan B». За рекламу на нарвском офисе, подтверждает он, платы не поступало.

17 июня THLÜ признано банкротом, а в феврале возбуждено уголовное дело. «Расследуется, могли ли члены правления в 2022-2025 годах незаконно использовать право распоряжаться имуществом общества и нарушить обязанность соблюдать его имущественные интересы, причинив крупный ущерб. Производство на начальной стадии», – сообщила ДВ прокурор Лаура Беллен. Подозреваемые публично не названы; связь этого дела с предвыборными расходами Plaan B не установлена. Роос на вопросы ДВ не ответил.

500 евро, которые пока не взыскивают

Ответы Ваарманна комиссию не убедили: 18 июня она констатировала, что полной ясности по расходам кампании нет, и решила применить обещанный принудительный штраф к обоим союзам – тартускому и нарвскому. 13 июля, уже после этого решения, Ваарманн дослал документы: счет нарвской типографии Printbox на 187 евро за печать и монтаж рекламы (эти расходы в отчете союза отражены), письменное подтверждение THLÜ о бесплатности рекламных мест и счет за передачу «Puuga pähe», оплаченный Роосом.

Платить 500 евро Ваарманну пока не придется. Как сообщила ДВ советник комиссии Катрин Лаанисте, «взыскание принудительного штрафа находится в стадии подготовки». Взыскать штраф или отметить его и признать объяснения нарвского Plaan B достаточными, комиссия решит на одном из следующих заседаний. В прокуратуру или в полицию комиссия по этому делу не обращалась.

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Декларация потерялась и нашлась

Параллельно с производством ERJK вокруг Ваарманна развивался второй сюжет, связанный с декларацией экономических интересов, которую депутат городского собрания обязан был подать до 26 марта. Декларация до сих пор значится неподанной, хотя сам он утверждает, что подал ее.

В канцелярии Нарвского горсобрания ДВ объяснили этот казус: «Я лично свидетель и могу засвидетельствовать: декларация у него представлена, хотя мы ее через своего специалиста не видим», – рассказала старший специалист канцелярии, и. о. заведующей Татьяна Удовиченко.

По ее словам, в государственных инфосистемах произошли изменения: до 31 мая декларацию нужно было подавать через портал Налогово-таможенного департамента, а с 1 июля – через портал Eesti.ee . В течение июня при этом переходе возникали технические проблемы. Ваарманн подал декларацию, видимо, в июне, но по старым правилам, сказала Удовиченко, поэтому до канцелярии горсобрания она не дошла. Сам Урбо Ваарманн рассказал, что после борьбы с интерфейсом emta.ee ему все-таки удалось подать декларацию в Налогово-таможенный департамент (то есть, по старым правилам). Чтобы доказать это, ему пришлось лично прийти в канцелярию, где он вошел в свой аккаунт на emta.ee и показал сотруднице, что декларация подана. Татьяна Удовиченко это подтвердила.

Ваарманн признал, что подал декларацию после того, как о ней спросили журналисты. Но он отметил, что речь идет о декларации экономических интересов за 2025 год, а первое заседание горсобрания после выборов прошло 2 декабря 2025-го.

«Получается, что это декларация где-то за 27 дней. В этот период я даже у власти не был, я не смог бы ничего такого сделать, из-за чего городу было бы плохо. Тут пытаются высосать проблему из пальца. Что там могло быть такого, что я хотел бы прятать?» – говорит политик.

Наказания за опоздание закон не предусматривает. «За непредставление декларации санкций действительно не установлено», – подтвердил ДВ советник по коммуникации Министерства юстиции и IT Аллан Раявеэ, уточнив, что уголовно наказуемо лишь заведомое представление ложных данных.

По его словам, «декларирование интересов служит прежде всего интересам самого декларанта», а нарушают сроки «к сожалению, чаще всего именно члены собраний местных самоуправлений». Контроль – дело самого самоуправления: в Нарве комиссия для этого существует с 2014 года и, по словам Татьяны Удовиченко, скорее всего, соберется на заседание в августе.

Забытая субсидия

В поселке Торма Йыгеваского уезда семья Ваарманнов развивает туристический комплекс в зданиях старинного поместья. На территории есть глэмпинг и другие места размещения, здесь проводятся ярмарки и различные праздники, помещения для своих мероприятий, в том числе детских, снимают серьезные государственные и муниципальные организации, в т.ч. Кайтселийт, городские управы Силламяэ, Кохтла-Ярве и Тарту . Зимой сюда приезжает особенно много детей – Урбо Ваарманн с гордостью говорит, что у него самая большая в Эстонии деревня Деда Мороза, и он сам играет роль новогоднего волшебника для детей.

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Из нескольких организаций, связанных с поместьем Торма, годовые отчеты за 2025 год вовремя не подали одно некоммерческое объединение и три компании. НКО Torma Mõisakompleks все же подала отчет 17 июля, после интервью ДВ с Урбо Ваарманном. Среди компаний, не подавших отчет к вечеру пятницы, остается Ämblik OÜ, принадлежащее жене и дочери политика.

При этом, как подтвердила ДВ руководитель бюро по контролю качества PRIA Катри Метспалу, фирма Ämblik получила 4380 евро из меры господдержки LEADER. В списке получателей на сайте PRIA указано, что выплата относится к 2025 году. Содержание проекта ведомство не раскрывает, однако в списке одобренных проектов на сайте Палаты сотрудничества Йыгевамаа цель проекта Ämblik OÜ обозначена как «продление туристического сезона в комплексе отдыха Torma Puhkeküla и расширение услуг за счет улучшения условий размещения».

Урбо Ваарманн с разговоре с корреспондентом ДВ не смог припомнить, что это была за субсидия: «Я субсидии вообще не беру – политика и субсидии между собой не дружат».

В качестве плохого опыта он упоминает историю, которая завершилась в 2015 году приговором Тартуского уездного суда, назначившего Ваарманну условное наказание за мошенничество и дачу взятки при получении субсидии PRIA на реконструкцию того же поместья Торма. Сам Ваарманн говорит, что часть обвинений он признал в ходе сделки со следствием, а часть с него позже снял Госсуд.

В мае 2015 года уездный суд признал Ваарманна виновным в том, что в период с 6 сентября 2010 года по 21 мая 2012 года, действуя в группе, мошенническим путем ходатайствовал перед PRIA о предоставлении субсидии на реконструкцию дома батраков и строительство сооружений на участке, а также в том, что передал взятку главному специалисту бюро регулирования рынка PRIA. Этот уголовный приговор Ваарманну остался в силе. В то же время гражданский иск партнера против него Госсуд не удовлетворил. Теперь о государственной субсидии ходатайствовала фирма его семьи, но не он сам.

«Достаточно большое влияние в СМИ»

Урбо Ваарманну и Адро Роосу в равных долях принадлежит медиабизнес, в который входят две радиостанции на юге Эстонии – Ring FM и Ruut FM. Управляющей ими компании Ringfmraadio платят за информационные услуги несколько самоуправлений Южной Эстонии, у волостной управы Валга есть на Ring FM собственная передача «Valgalase Pooltund».

Ваарманн и Роос приобрели радиовещательный бизнес в Южной Эстонии у депутата Рийгикогу Сийма Похлака в прошлом году, накануне предвыборной кампании. Сейчас у Ringfmraadio есть налоговый долг в 38 472 евро, и в целом радиостанцией как бизнесом Урбо Ваарманн недоволен.

«СМИ очень тяжело окупать, и это одна из причин, почему я хочу отойти в сторону: мы ведем переговоры о том, что я его продам, – говорит Ваарманн. – А долги есть и у города, например. Что теперь, город плохой?» Урбо Ваарманн говорит, что не скрывал долю в радиостанции: «Я никогда не делал из этого секрета. У меня достаточно большое влияние в СМИ», – сказал он ДВ.