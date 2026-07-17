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Бизнес-империя Урбо Ваарманна: о чем политик долго не рассказывал государству и общественности?

Член Нарвского горсобрания Урбо Ваарманн, претендующий на пост председателя, как и его жена и дочь ведут активную предпринимательскую деятельность. Но отчитываться о своей коммерческой деятельности, как положено политику, нарвский депутат не спешит. ДВ восполняют этот пробел и рассказывают о бизнесах семьи Ваарманн и о том, какую важную информацию он пока не обнародовал.
Урбо Ваарман, вероятно, станет председателем Нарвского городского собрания, когда оппозиции, уже имеющей большинство, удастся провести голосование по смене руководства города.
  • Урбо Ваарман, вероятно, станет председателем Нарвского городского собрания, когда оппозиции, уже имеющей большинство, удастся провести голосование по смене руководства города.
  • Foto: Николай Андреев
У Ваарманнов есть бизнес в самой Нарве, в Йыгевамаа и на юге Эстонии, где Урбо Ваарманну совместно с бывшим руководителем Тартуского кредитно-сберегательного общества Андро Роосом с прошлого года принадлежит радиовещательная компания.
Другая компания, принадлежащая жене и дочери Ваарманна, получила 4380 евро поддержки PRIA на развитие туристического комплекса в поместье Торма в Йыгевамаа. Помещениями комплекса пользуются в том числе Кайтселийт и муниципальные учреждения Силламяэ, Кохтла-Ярве и Тарту. Именно с субсидией PRIA на реконструкцию того же поместья было связано уголовное дело, по которому в 2015 году Ваарманна признали виновным в мошенничестве и передаче взятки.
«Я субсидии вообще не беру – политика и субсидии между собой не дружат», – говорит он теперь ДВ. Но это не мешает получать субсидии его семье, а ему – гордиться своей самой большой в Эстонии деревней Деда Мороза.
Обязательную для политика декларацию об экономических интересах Урбо Ваарманн не подавал, пока на это не обратила внимание пресса. Он так долго не отвечал на вопросы Комиссии по надзору за финансированием партий, что комиссия решила поторопить его принудительным штрафом в 500 евро.
ДВ запросили у нескольких ведомств и изучили множество документов, связанных с этими историями, задав накопившиеся вопросы самому политику.

«Письма попали в спам»

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) заинтересовалась избирательными союзами Plaan B еще до выборов: в августе 2025 года человек, чье имя комиссия не называет, сообщил ей, что «стремящееся стать партией» движение рекламируется за счет Тартуского кредитно-сберегательного общества (THLÜ).
Plaan B – не юридическое лицо, а скорее зонтичный бренд. На местных выборах 19 октября Plaan B выставил десять одноименных избирательных союзов в десяти самоуправлениях – в Нарве это движение объединилось с другим формирующимся в городе избирательным союзом «Пульс города» и вышло на выборы под именем Plaan B Narva Linna Pulss. Кандидатом в мэры от этого союза был Урбо Ваарманн. На выборах в Тарту лидером Plaan B был создатель этого бренда и тогдашний руководитель THLÜ Андро Роос.
Роос вел на радио Ring FM в Южной Эстонии еженедельную программу о финансах «Eesti Kroon», которую, насколько известно комиссии, финансировало THLÜ. Записи до сих пор можно найти в том числе на YouTube-канале, который создан Роосом (по его утверждению, как частным лицом – прим. ред.), канал называется Plaan B. Радиостанция Ring FM с прошлого года принадлежит Андро Роосу и Урбо Ваарманну.
В ноябре комиссия зафиксировала: в предвыборных выпусках «Eesti Kroon» доминируют лидеры Plaan B – Ваарманн по нарвским темам и Андро Роос по тартуским, однако в отчетах о финансировании кампании ни один из союзов закупку услуг у THLÜ не отразил. По оценке комиссии, такие передачи следует считать предвыборной рекламой, которую нужно оплачивать и декларировать.
В начале января 2026 года комиссия направила нарвскому союзу запрос с просьбой проверить отчет и представить документы, но ответа не последовало, как и на повторный запрос комиссии. 19 марта комиссия решила выписать предписание нарвскому избирательному союзу и двум уполномоченным лицам – Урбо Ваарманну и Антону Николаеву – с предупреждением: за неисполнение в семидневный срок будет назначен принудительный штраф 500 евро (максимально возможная сумма в данном случае – 15 тысяч).
Сам Ваарманн объяснил ДВ свое молчание просто: «Письмо ушло в спам, оно до нас не дошло. Когда мы его получили, я сразу ответил».

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Оппозиция в Нарвском городском собрании однажды уже проголосовала за избрание Урбо Ваарманна председателем, но правомочность этого заседания действующая власть не признала.
  • Оппозиция в Нарвском городском собрании однажды уже проголосовала за избрание Урбо Ваарманна председателем, но правомочность этого заседания действующая власть не признала.
  • Foto: Николай Андреев

Можно ли бесплатно повесить предвыборный плакат?

Комиссия требовала объяснений и платежных документов не только в связи с участием Plaan B в передаче «Eesti Kroon», но и в связи с участием в передаче «Puuga pähe» в эфире Ring FM и по причастности к наружной рекламе Plaan B на офисах THLÜ (в т.ч. в Нарве) и на машине его дочерней компании.
Ответ Ваарманна с подтверждающими документами поступил 4 мая: союз ничего не заказывал и не оплачивал, «Eesti Kroon» не служил рекламой для нарвского округа – зона покрытия Ring FM ограничена Южной Эстонией, реклама на здании в Нарве размещалась бесплатно, расходы на ее печать и монтаж задекларированы, а машину THLÜ нарвский союз не использовал.
«Сегодня в Нарве любой предприниматель рад, если его помещение показывают. Нам никаких счетов за это не выставляли. Если бы сказали – Урбо, надо заплатить сто евро или, как в некоторых местах, десять, – неужели я бы их не нашел?» – объяснил он ДВ.
Офис THLÜ в Нарве, на углу Таллиннского шоссе и улицы Энергия.
  • Офис THLÜ в Нарве, на углу Таллиннского шоссе и улицы Энергия.
  • Foto: Николай Андреев
Размещение рекламы, по его словам, было согласовано и с нарвским офисом THLÜ, и с Андро Роосом. Интерес комиссии он объясняет просто: «Это чисто запрос от наших конкурентов. Пускай дело идет так, как должно идти».
Про радиоэфир Ваарманн рассуждает так: «Как я могу заплатить за нарвскую кампанию на радио, которое не звучит ни в Нарве, ни в Йыхви, ни в Ида-Вирумаа? Даже если там была реклама "голосуй за Урбо", когда вы в последний раз слушали южноэстонское радио?» За политические передачи, по его словам, платил тартуский союз Plaan B.
У THLÜ, где после ухода Рооса сменилось руководство, взгляд иной. Главный юрист общества Райго Сыльг еще в январе писал комиссии, что связи между THLÜ и Plaan B «никогда не было – она была только у бывшего председателя правления Андро Рооса», а использование средств и каналов общества под выборы, если оно происходило, было его «личной инициативой и самоуправством». Во время кампании, по формулировке Сыльга, «инфоканалы общества по сути стали инфоканалами Plaan B». За рекламу на нарвском офисе, подтверждает он, платы не поступало.
17 июня THLÜ признано банкротом, а в феврале возбуждено уголовное дело. «Расследуется, могли ли члены правления в 2022-2025 годах незаконно использовать право распоряжаться имуществом общества и нарушить обязанность соблюдать его имущественные интересы, причинив крупный ущерб. Производство на начальной стадии», – сообщила ДВ прокурор Лаура Беллен. Подозреваемые публично не названы; связь этого дела с предвыборными расходами Plaan B не установлена. Роос на вопросы ДВ не ответил.

500 евро, которые пока не взыскивают

Ответы Ваарманна комиссию не убедили: 18 июня она констатировала, что полной ясности по расходам кампании нет, и решила применить обещанный принудительный штраф к обоим союзам – тартускому и нарвскому. 13 июля, уже после этого решения, Ваарманн дослал документы: счет нарвской типографии Printbox на 187 евро за печать и монтаж рекламы (эти расходы в отчете союза отражены), письменное подтверждение THLÜ о бесплатности рекламных мест и счет за передачу «Puuga pähe», оплаченный Роосом.
Платить 500 евро Ваарманну пока не придется. Как сообщила ДВ советник комиссии Катрин Лаанисте, «взыскание принудительного штрафа находится в стадии подготовки». Взыскать штраф или отметить его и признать объяснения нарвского Plaan B достаточными, комиссия решит на одном из следующих заседаний. В прокуратуру или в полицию комиссия по этому делу не обращалась.

Декларация потерялась и нашлась

Параллельно с производством ERJK вокруг Ваарманна развивался второй сюжет, связанный с декларацией экономических интересов, которую депутат городского собрания обязан был подать до 26 марта. Декларация до сих пор значится неподанной, хотя сам он утверждает, что подал ее.
В канцелярии Нарвского горсобрания ДВ объяснили этот казус: «Я лично свидетель и могу засвидетельствовать: декларация у него представлена, хотя мы ее через своего специалиста не видим», – рассказала старший специалист канцелярии, и. о. заведующей Татьяна Удовиченко.
По ее словам, в государственных инфосистемах произошли изменения: до 31 мая декларацию нужно было подавать через портал Налогово-таможенного департамента, а с 1 июля – через портал Eesti.ee. В течение июня при этом переходе возникали технические проблемы. Ваарманн подал декларацию, видимо, в июне, но по старым правилам, сказала Удовиченко, поэтому до канцелярии горсобрания она не дошла. Сам Урбо Ваарманн рассказал, что после борьбы с интерфейсом emta.ee ему все-таки удалось подать декларацию в Налогово-таможенный департамент (то есть, по старым правилам). Чтобы доказать это, ему пришлось лично прийти в канцелярию, где он вошел в свой аккаунт на emta.ee и показал сотруднице, что декларация подана. Татьяна Удовиченко это подтвердила.
Ваарманн признал, что подал декларацию после того, как о ней спросили журналисты. Но он отметил, что речь идет о декларации экономических интересов за 2025 год, а первое заседание горсобрания после выборов прошло 2 декабря 2025-го.
«Получается, что это декларация где-то за 27 дней. В этот период я даже у власти не был, я не смог бы ничего такого сделать, из-за чего городу было бы плохо. Тут пытаются высосать проблему из пальца. Что там могло быть такого, что я хотел бы прятать?» – говорит политик.
Первое заседание городского собрания Нарвы после выборов прошло 2 декабря 2025 года. От оппозиции на пост председателя горсобрания претендовал Урбо Ваарманн, на пост мэра – Яан Тоотс, но эти должности заняли, соответственно, Михаил Стальнухин и Катри Райк.
  • Первое заседание городского собрания Нарвы после выборов прошло 2 декабря 2025 года. От оппозиции на пост председателя горсобрания претендовал Урбо Ваарманн, на пост мэра – Яан Тоотс, но эти должности заняли, соответственно, Михаил Стальнухин и Катри Райк.
  • Foto: Николай Андреев
Наказания за опоздание закон не предусматривает. «За непредставление декларации санкций действительно не установлено», – подтвердил ДВ советник по коммуникации Министерства юстиции и IT Аллан Раявеэ, уточнив, что уголовно наказуемо лишь заведомое представление ложных данных.
По его словам, «декларирование интересов служит прежде всего интересам самого декларанта», а нарушают сроки «к сожалению, чаще всего именно члены собраний местных самоуправлений». Контроль – дело самого самоуправления: в Нарве комиссия для этого существует с 2014 года и, по словам Татьяны Удовиченко, скорее всего, соберется на заседание в августе.
Паровозик, который с недавних пор катает по улицам Нарвы туристов и местных жителей – тоже одно из бизнес-предприятий семьи Ваарманн.
  • Паровозик, который с недавних пор катает по улицам Нарвы туристов и местных жителей – тоже одно из бизнес-предприятий семьи Ваарманн.
  • Foto: Николай Андреев

Забытая субсидия

В поселке Торма Йыгеваского уезда семья Ваарманнов развивает туристический комплекс в зданиях старинного поместья. На территории есть глэмпинг и другие места размещения, здесь проводятся ярмарки и различные праздники, помещения для своих мероприятий, в том числе детских, снимают серьезные государственные и муниципальные организации, в т.ч. Кайтселийт, городские управы Силламяэ, Кохтла-Ярве и Тарту. Зимой сюда приезжает особенно много детей – Урбо Ваарманн с гордостью говорит, что у него самая большая в Эстонии деревня Деда Мороза, и он сам играет роль новогоднего волшебника для детей.
Из нескольких организаций, связанных с поместьем Торма, годовые отчеты за 2025 год вовремя не подали одно некоммерческое объединение и три компании. НКО Torma Mõisakompleks все же подала отчет 17 июля, после интервью ДВ с Урбо Ваарманном. Среди компаний, не подавших отчет к вечеру пятницы, остается Ämblik OÜ, принадлежащее жене и дочери политика.
При этом, как подтвердила ДВ руководитель бюро по контролю качества PRIA Катри Метспалу, фирма Ämblik получила 4380 евро из меры господдержки LEADER. В списке получателей на сайте PRIA указано, что выплата относится к 2025 году. Содержание проекта ведомство не раскрывает, однако в списке одобренных проектов на сайте Палаты сотрудничества Йыгевамаа цель проекта Ämblik OÜ обозначена как «продление туристического сезона в комплексе отдыха Torma Puhkeküla и расширение услуг за счет улучшения условий размещения».
Урбо Ваарманн с разговоре с корреспондентом ДВ не смог припомнить, что это была за субсидия: «Я субсидии вообще не беру – политика и субсидии между собой не дружат».
В качестве плохого опыта он упоминает историю, которая завершилась в 2015 году приговором Тартуского уездного суда, назначившего Ваарманну условное наказание за мошенничество и дачу взятки при получении субсидии PRIA на реконструкцию того же поместья Торма. Сам Ваарманн говорит, что часть обвинений он признал в ходе сделки со следствием, а часть с него позже снял Госсуд.
В мае 2015 года уездный суд признал Ваарманна виновным в том, что в период с 6 сентября 2010 года по 21 мая 2012 года, действуя в группе, мошенническим путем ходатайствовал перед PRIA о предоставлении субсидии на реконструкцию дома батраков и строительство сооружений на участке, а также в том, что передал взятку главному специалисту бюро регулирования рынка PRIA. Этот уголовный приговор Ваарманну остался в силе. В то же время гражданский иск партнера против него Госсуд не удовлетворил. Теперь о государственной субсидии ходатайствовала фирма его семьи, но не он сам.

«Достаточно большое влияние в СМИ»

Урбо Ваарманну и Адро Роосу в равных долях принадлежит медиабизнес, в который входят две радиостанции на юге Эстонии – Ring FM и Ruut FM. Управляющей ими компании Ringfmraadio платят за информационные услуги несколько самоуправлений Южной Эстонии, у волостной управы Валга есть на Ring FM собственная передача «Valgalase Pooltund».
Ваарманн и Роос приобрели радиовещательный бизнес в Южной Эстонии у депутата Рийгикогу Сийма Похлака в прошлом году, накануне предвыборной кампании. Сейчас у Ringfmraadio есть налоговый долг в 38 472 евро, и в целом радиостанцией как бизнесом Урбо Ваарманн недоволен.
«СМИ очень тяжело окупать, и это одна из причин, почему я хочу отойти в сторону: мы ведем переговоры о том, что я его продам, – говорит Ваарманн. – А долги есть и у города, например. Что теперь, город плохой?» Урбо Ваарманн говорит, что не скрывал долю в радиостанции: «Я никогда не делал из этого секрета. У меня достаточно большое влияние в СМИ», – сказал он ДВ.
На муниципальных выборах Plaan B получил четыре места в Нарвском горсобрании, а Урбо Ваарманн – около 780 голосов и депутатский мандат. На первом заседании нового состава он претендовал на пост председателя горсобрания, но уступил Михаилу Стальнухину.
Весной 2026 года Plaan B и Центристская партия договорились сформировать в Нарве новое большинство, а пост председателя горсобрания предполагалось отдать Ваарманну. После перехода Ивана Егорова в Plaan B у двух сил оказалось 16 из 31 мандата. На самостоятельно созванном 1 июня заседании это большинство объявило Ваарманна избранным председателем, однако действовавшее руководство Нарвы не признало заседание законным, канцелярия отказалась регистрировать протокол и решения этого заседания. На официальном сайте города председателем по-прежнему указан Стальнухин, а Ваарманн – членом горсобрания и председателем ревизионной комиссии.
Свою кампанию Ваарманн строил на критике «старой политики», кумовства и расходования городских денег. Plaan B обещал Нарве честное и прозрачное управление.
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