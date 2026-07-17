Бизнес-империя Урбо Ваарманна: о чем политик долго не рассказывал государству и общественности?

Член Нарвского горсобрания Урбо Ваарманн, претендующий на пост председателя, как и его жена и дочь ведут активную предпринимательскую деятельность. Но отчитываться о своей коммерческой деятельности, как положено политику, нарвский депутат не спешит. ДВ восполняют этот пробел и рассказывают о бизнесах семьи Ваарманн и о том, какую важную информацию он пока не обнародовал.
- Урбо Ваарман, вероятно, станет председателем Нарвского городского собрания, когда оппозиции, уже имеющей большинство, удастся провести голосование по смене руководства города.
- Foto: Николай Андреев
У Ваарманнов есть бизнес в самой Нарве, в Йыгевамаа и на юге Эстонии, где Урбо Ваарманну совместно с бывшим руководителем Тартуского кредитно-сберегательного общества Андро Роосом с прошлого года принадлежит радиовещательная компания.
Другая компания, принадлежащая жене и дочери Ваарманна, получила 4380 евро поддержки PRIA на развитие туристического комплекса в поместье Торма в Йыгевамаа. Помещениями комплекса пользуются в том числе Кайтселийт и муниципальные учреждения Силламяэ, Кохтла-Ярве и Тарту. Именно с субсидией PRIA на реконструкцию того же поместья было связано уголовное дело, по которому в 2015 году Ваарманна признали виновным в мошенничестве и передаче взятки.
«Я субсидии вообще не беру – политика и субсидии между собой не дружат», – говорит он теперь ДВ. Но это не мешает получать субсидии его семье, а ему – гордиться своей самой большой в Эстонии деревней Деда Мороза.
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Обязательную для политика декларацию об экономических интересах Урбо Ваарманн не подавал, пока на это не обратила внимание пресса
. Он так долго не отвечал на вопросы Комиссии по надзору за финансированием партий, что комиссия решила поторопить его принудительным штрафом в 500 евро.
ДВ запросили у нескольких ведомств и изучили множество документов, связанных с этими историями, задав накопившиеся вопросы самому политику.
«Письма попали в спам»
Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) заинтересовалась избирательными союзами Plaan B еще до выборов: в августе 2025 года человек, чье имя комиссия не называет, сообщил ей, что «стремящееся стать партией» движение рекламируется за счет Тартуского кредитно-сберегательного общества (THLÜ).
Plaan B – не юридическое лицо, а скорее зонтичный бренд. На местных выборах 19 октября Plaan B выставил десять одноименных избирательных союзов в десяти самоуправлениях – в Нарве это движение объединилось с другим формирующимся в городе избирательным союзом «Пульс города» и вышло на выборы под именем Plaan B Narva Linna Pulss. Кандидатом в мэры от этого союза был Урбо Ваарманн. На выборах в Тарту лидером Plaan B был создатель этого бренда и тогдашний руководитель THLÜ Андро Роос.
Роос вел на радио Ring FM в Южной Эстонии еженедельную программу о финансах «Eesti Kroon», которую, насколько известно комиссии, финансировало THLÜ. Записи до сих пор можно найти в том числе на YouTube-канале
, который создан Роосом (по его утверждению, как частным лицом – прим. ред.), канал называется Plaan B. Радиостанция Ring FM с прошлого года принадлежит Андро Роосу и Урбо Ваарманну.
В ноябре комиссия зафиксировала: в предвыборных выпусках «Eesti Kroon» доминируют лидеры Plaan B – Ваарманн по нарвским темам и Андро Роос по тартуским, однако в отчетах о финансировании кампании ни один из союзов закупку услуг у THLÜ не отразил. По оценке комиссии, такие передачи следует считать предвыборной рекламой, которую нужно оплачивать и декларировать.
В начале января 2026 года комиссия направила нарвскому союзу запрос с просьбой проверить отчет и представить документы, но ответа не последовало, как и на повторный запрос комиссии. 19 марта комиссия решила выписать предписание нарвскому избирательному союзу и двум уполномоченным лицам – Урбо Ваарманну и Антону Николаеву – с предупреждением: за неисполнение в семидневный срок будет назначен принудительный штраф 500 евро (максимально возможная сумма в данном случае – 15 тысяч).
Сам Ваарманн объяснил ДВ свое молчание просто: «Письмо ушло в спам, оно до нас не дошло. Когда мы его получили, я сразу ответил».
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- Оппозиция в Нарвском городском собрании однажды уже проголосовала за избрание Урбо Ваарманна председателем, но правомочность этого заседания действующая власть не признала.
- Foto: Николай Андреев
Можно ли бесплатно повесить предвыборный плакат?
Комиссия требовала объяснений и платежных документов не только в связи с участием Plaan B в передаче «Eesti Kroon», но и в связи с участием в передаче «Puuga pähe» в эфире Ring FM и по причастности к наружной рекламе Plaan B на офисах THLÜ (в т.ч. в Нарве) и на машине его дочерней компании.
Ответ Ваарманна с подтверждающими документами поступил 4 мая: союз ничего не заказывал и не оплачивал, «Eesti Kroon» не служил рекламой для нарвского округа – зона покрытия Ring FM ограничена Южной Эстонией, реклама на здании в Нарве размещалась бесплатно, расходы на ее печать и монтаж задекларированы, а машину THLÜ нарвский союз не использовал.
«Сегодня в Нарве любой предприниматель рад, если его помещение показывают. Нам никаких счетов за это не выставляли. Если бы сказали – Урбо, надо заплатить сто евро или, как в некоторых местах, десять, – неужели я бы их не нашел?» – объяснил он ДВ.
- Офис THLÜ в Нарве, на углу Таллиннского шоссе и улицы Энергия.
- Foto: Николай Андреев
Размещение рекламы, по его словам, было согласовано и с нарвским офисом THLÜ, и с Андро Роосом. Интерес комиссии он объясняет просто: «Это чисто запрос от наших конкурентов. Пускай дело идет так, как должно идти».
Про радиоэфир Ваарманн рассуждает так: «Как я могу заплатить за нарвскую кампанию на радио, которое не звучит ни в Нарве, ни в Йыхви, ни в Ида-Вирумаа? Даже если там была реклама "голосуй за Урбо", когда вы в последний раз слушали южноэстонское радио?» За политические передачи, по его словам, платил тартуский союз Plaan B.
У THLÜ, где после ухода Рооса сменилось руководство, взгляд иной. Главный юрист общества Райго Сыльг еще в январе писал комиссии, что связи между THLÜ и Plaan B «никогда не было – она была только у бывшего председателя правления Андро Рооса», а использование средств и каналов общества под выборы, если оно происходило, было его «личной инициативой и самоуправством». Во время кампании, по формулировке Сыльга, «инфоканалы общества по сути стали инфоканалами Plaan B». За рекламу на нарвском офисе, подтверждает он, платы не поступало.
17 июня THLÜ признано банкротом, а в феврале возбуждено уголовное дело. «Расследуется, могли ли члены правления в 2022-2025 годах незаконно использовать право распоряжаться имуществом общества и нарушить обязанность соблюдать его имущественные интересы, причинив крупный ущерб. Производство на начальной стадии», – сообщила ДВ прокурор Лаура Беллен. Подозреваемые публично не названы; связь этого дела с предвыборными расходами Plaan B не установлена. Роос на вопросы ДВ не ответил.
500 евро, которые пока не взыскивают
Ответы Ваарманна комиссию не убедили: 18 июня она констатировала, что полной ясности по расходам кампании нет, и решила применить обещанный принудительный штраф к обоим союзам – тартускому и нарвскому. 13 июля, уже после этого решения, Ваарманн дослал документы: счет нарвской типографии Printbox на 187 евро за печать и монтаж рекламы (эти расходы в отчете союза отражены), письменное подтверждение THLÜ о бесплатности рекламных мест и счет за передачу «Puuga pähe», оплаченный Роосом.
Платить 500 евро Ваарманну пока не придется. Как сообщила ДВ советник комиссии Катрин Лаанисте, «взыскание принудительного штрафа находится в стадии подготовки». Взыскать штраф или отметить его и признать объяснения нарвского Plaan B достаточными, комиссия решит на одном из следующих заседаний. В прокуратуру или в полицию комиссия по этому делу не обращалась.
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Декларация потерялась и нашлась
Параллельно с производством ERJK вокруг Ваарманна развивался второй сюжет, связанный с декларацией экономических интересов, которую депутат городского собрания обязан был подать до 26 марта. Декларация до сих пор значится неподанной, хотя сам он утверждает, что подал ее.
В канцелярии Нарвского горсобрания ДВ объяснили этот казус: «Я лично свидетель и могу засвидетельствовать: декларация у него представлена, хотя мы ее через своего специалиста не видим», – рассказала старший специалист канцелярии, и. о. заведующей Татьяна Удовиченко.
По ее словам, в государственных инфосистемах произошли изменения: до 31 мая декларацию нужно было подавать через портал Налогово-таможенного департамента, а с 1 июля – через портал Eesti.ee
. В течение июня при этом переходе возникали технические проблемы. Ваарманн подал декларацию, видимо, в июне, но по старым правилам, сказала Удовиченко, поэтому до канцелярии горсобрания она не дошла. Сам Урбо Ваарманн рассказал, что после борьбы с интерфейсом emta.ee
ему все-таки удалось подать декларацию в Налогово-таможенный департамент (то есть, по старым правилам). Чтобы доказать это, ему пришлось лично прийти в канцелярию, где он вошел в свой аккаунт на emta.ee
и показал сотруднице, что декларация подана. Татьяна Удовиченко это подтвердила.
Ваарманн признал, что подал декларацию после того, как о ней спросили журналисты. Но он отметил, что речь идет о декларации экономических интересов за 2025 год, а первое заседание горсобрания после выборов прошло 2 декабря 2025-го.
«Получается, что это декларация где-то за 27 дней. В этот период я даже у власти не был, я не смог бы ничего такого сделать, из-за чего городу было бы плохо. Тут пытаются высосать проблему из пальца. Что там могло быть такого, что я хотел бы прятать?» – говорит политик.
- Первое заседание городского собрания Нарвы после выборов прошло 2 декабря 2025 года. От оппозиции на пост председателя горсобрания претендовал Урбо Ваарманн, на пост мэра – Яан Тоотс, но эти должности заняли, соответственно, Михаил Стальнухин и Катри Райк.
- Foto: Николай Андреев
Наказания за опоздание закон не предусматривает. «За непредставление декларации санкций действительно не установлено», – подтвердил ДВ советник по коммуникации Министерства юстиции и IT Аллан Раявеэ, уточнив, что уголовно наказуемо лишь заведомое представление ложных данных.
По его словам, «декларирование интересов служит прежде всего интересам самого декларанта», а нарушают сроки «к сожалению, чаще всего именно члены собраний местных самоуправлений». Контроль – дело самого самоуправления: в Нарве комиссия для этого существует с 2014 года и, по словам Татьяны Удовиченко, скорее всего, соберется на заседание в августе.
- Паровозик, который с недавних пор катает по улицам Нарвы туристов и местных жителей – тоже одно из бизнес-предприятий семьи Ваарманн.
- Foto: Николай Андреев
Забытая субсидия
В поселке Торма Йыгеваского уезда семья Ваарманнов развивает туристический комплекс в зданиях старинного поместья. На территории есть глэмпинг и другие места размещения, здесь проводятся ярмарки и различные праздники, помещения для своих мероприятий, в том числе детских, снимают серьезные государственные и муниципальные организации, в т.ч. Кайтселийт, городские управы Силламяэ, Кохтла-Ярве и Тарту
. Зимой сюда приезжает особенно много детей – Урбо Ваарманн с гордостью говорит, что у него самая большая в Эстонии деревня Деда Мороза, и он сам играет роль новогоднего волшебника для детей.
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Из нескольких организаций, связанных с поместьем Торма, годовые отчеты за 2025 год вовремя не подали одно некоммерческое объединение и три компании. НКО Torma Mõisakompleks все же подала отчет 17 июля, после интервью ДВ с Урбо Ваарманном. Среди компаний, не подавших отчет к вечеру пятницы, остается Ämblik OÜ, принадлежащее жене и дочери политика.
При этом, как подтвердила ДВ руководитель бюро по контролю качества PRIA Катри Метспалу, фирма Ämblik получила 4380 евро из меры господдержки LEADER. В списке получателей на сайте PRIA указано, что выплата относится к 2025 году. Содержание проекта ведомство не раскрывает, однако в списке одобренных проектов на сайте Палаты сотрудничества Йыгевамаа
цель проекта Ämblik OÜ обозначена как «продление туристического сезона в комплексе отдыха Torma Puhkeküla и расширение услуг за счет улучшения условий размещения».
Урбо Ваарманн с разговоре с корреспондентом ДВ не смог припомнить, что это была за субсидия: «Я субсидии вообще не беру – политика и субсидии между собой не дружат».
В качестве плохого опыта он упоминает историю, которая завершилась в 2015 году приговором Тартуского уездного суда, назначившего Ваарманну условное наказание за мошенничество и дачу взятки при получении субсидии PRIA на реконструкцию того же поместья Торма. Сам Ваарманн говорит, что часть обвинений он признал в ходе сделки со следствием, а часть с него позже снял Госсуд.
В мае 2015 года уездный суд признал Ваарманна виновным
в том, что в период с 6 сентября 2010 года по 21 мая 2012 года, действуя в группе, мошенническим путем ходатайствовал перед PRIA о предоставлении субсидии на реконструкцию дома батраков и строительство сооружений на участке, а также в том, что передал взятку главному специалисту бюро регулирования рынка PRIA. Этот уголовный приговор Ваарманну остался в силе. В то же время гражданский иск партнера против него Госсуд не удовлетворил. Теперь о государственной субсидии ходатайствовала фирма его семьи, но не он сам.
«Достаточно большое влияние в СМИ»
Урбо Ваарманну и Адро Роосу в равных долях принадлежит медиабизнес, в который входят две радиостанции на юге Эстонии – Ring FM и Ruut FM. Управляющей ими компании Ringfmraadio платят за информационные услуги несколько самоуправлений Южной Эстонии, у волостной управы Валга есть на Ring FM собственная передача «Valgalase Pooltund».
Ваарманн и Роос приобрели радиовещательный бизнес в Южной Эстонии у депутата Рийгикогу Сийма Похлака в прошлом году, накануне предвыборной кампании. Сейчас у Ringfmraadio есть налоговый долг в 38 472 евро, и в целом радиостанцией как бизнесом Урбо Ваарманн недоволен.
«СМИ очень тяжело окупать, и это одна из причин, почему я хочу отойти в сторону: мы ведем переговоры о том, что я его продам, – говорит Ваарманн. – А долги есть и у города, например. Что теперь, город плохой?» Урбо Ваарманн говорит, что не скрывал долю в радиостанции: «Я никогда не делал из этого секрета. У меня достаточно большое влияние в СМИ», – сказал он ДВ.
На муниципальных выборах Plaan B получил четыре места в Нарвском горсобрании, а Урбо Ваарманн – около 780 голосов и депутатский мандат. На первом заседании нового состава он претендовал на пост председателя горсобрания, но уступил Михаилу Стальнухину.
Весной 2026 года Plaan B и Центристская партия договорились сформировать в Нарве новое большинство, а пост председателя горсобрания предполагалось отдать Ваарманну. После перехода Ивана Егорова в Plaan B у двух сил оказалось 16 из 31 мандата. На самостоятельно созванном 1 июня заседании это большинство объявило Ваарманна избранным председателем, однако действовавшее руководство Нарвы не признало заседание законным, канцелярия отказалась регистрировать протокол и решения этого заседания. На официальном сайте города председателем по-прежнему указан Стальнухин, а Ваарманн – членом горсобрания и председателем ревизионной комиссии.
Свою кампанию Ваарманн строил на критике «старой политики», кумовства и расходования городских денег. Plaan B обещал Нарве честное и прозрачное управление.
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