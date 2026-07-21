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На свалке Вяэтса почти не осталось места, в планах – расширение

При нынешних темпах места на расположенной в Ярвамаа свалке Вяэтса хватит еще примерно на три с половиной года, поэтому ее владелец Ragn-Sells AS хочет расширить территорию.
Планируемое расширение участка захоронения отходов составит около 150 метров в длину и 100 метров в ширину. Фото иллюстративное.
  • Планируемое расширение участка захоронения отходов составит около 150 метров в длину и 100 метров в ширину. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andras Kralla
В мае прошлого года заявку на расширение свалки подала AS Väätsa Prügila, которая в августе объединилась с Ragn-Sells. Чтобы свалка могла продолжить работу, участок захоронения отходов необходимо расширить в восточном направлении.
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