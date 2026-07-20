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Венгерский OTP Bank покупает Luminor

Венгерский OTP Bank приобретает 100% акций работающего в Эстонии банка Luminor.
После получения необходимых разрешений Luminor перейдет в собственность венгерского банка.
  • После получения необходимых разрешений Luminor перейдет в собственность венгерского банка.
  • Foto: Liis Treimann
По словам председателя правления Luminor Войцеха Сасса, сделка знаменует собой важный этап в развитии банка и создает прочную основу для следующей фазы роста. «Общая цель Luminor и OTP Bank – уделять особое внимание клиентам, создавать долгосрочную ценность и поддерживать кредитованием экономику стран, в которых мы работаем, – сказал Сасс. - В составе OTP Group Luminor получит поддержку опытной международной банковской группы, занимающей прочные позиции в Центральной и Восточной Европе».
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