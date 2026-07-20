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Жильцы потеряли терпение и требуют от известного застройщика крупной компенсации

Бесконечные проблемы с отоплением вынудили квартирное товарищество самостоятельно установить новые тепловые насосы. Однако жильцы намерены взыскать сотни тысяч евро, которые потребуются на эти работы, с построившей дом биржевой компании Nordecon.
Квартиры премиум-класса в порту Какумяэ были построены еще в 2019 году, однако неполадки в работе системы отопления продолжали преследовать жильцов и минувшей зимой. Теперь они ищут защиты в суде.
  • Квартиры премиум-класса в порту Какумяэ были построены еще в 2019 году, однако неполадки в работе системы отопления продолжали преследовать жильцов и минувшей зимой. Теперь они ищут защиты в суде.
  • Foto: Liis Treimann
Когда в 2019 году Танель (имя изменено – ред.) приобрел квартиру в новом жилом комплексе Леста 10 в порту Какумяэ, все казалось идеальным. Просторный дом у моря, лучшие отделочные материалы, современные технические решения, энергоэффективность, мягкий морской бриз и живописные закаты – такое идиллическое описание было опубликовано на сайте проекта.
Это был вовсе не бюджетный проект – цены на квартиры начинались примерно от 240 000 и превышали 725 000 евро. Уверенности добавляло и то, что дом спроектировала и построила известная биржевая строительная компания Nordecon. Что могло пойти не так?
Однако теперь из-за одной большой ложки дегтя у Танеля и других проживающих в доме предпринимателей, инвесторов, ведущих специалистов и высокопоставленных государственных служащих осталось весьма горькое впечатление от жилья премиум-класса. Жильцам комплекса Леста 10 уже несколько лет приходится сталкиваться с постоянными проблемами в таких элементарных вопросах, как наличие горячей воды в кране и возможность обогреть квартиру зимой.
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