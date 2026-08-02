Министры Европейского Союза обсудят миграционный кризис в Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегальных мигрантов в испанский эксклав Сеута на севере Африки «нападением» на страну и «нарушением территориальной целостности». Об этом он заявил в пятницу, 31 июля, во время визита в Сеуту.