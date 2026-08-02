Министры Европейского Союза обсудят миграционный кризис в Испании

Европейские правительства проведут онлайн-встречу, чтобы обсудить миграционный кризис в испанском анклаве Сеуте после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес отверг критику в адрес действий своей страны, усилив разногласия вокруг миграционной политики Европейского Союза.
- Испанские полицейские стоят рядом с временным центром размещения мигрантов.
- Foto: Zumapress/Scanpix
В письме, отправленном в субботу президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю Европейского совета Антониу Коште, Санчес раскритиковал реакции, которые, по его словам, «вызваны предубеждениями, фейковыми новостями, неосведомленностью или политическими интересами», и призвал оперативно созвать встречу европейских чиновников для урегулирования кризиса.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегальных мигрантов в испанский эксклав Сеута на севере Африки «нападением» на страну и «нарушением территориальной целостности». Об этом он заявил в пятницу, 31 июля, во время визита в Сеуту.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.