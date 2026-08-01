Назад Выборы президента через месяц: оппозиция ждет решения Мадизе До выборов президента Эстонии остается месяц, однако «Отечество» и Центристская партия пока не решили, поддержат ли канцлера права Юлле Мадизе. Сама она еще не сообщила, согласна ли баллотироваться.

О поддержке Мадизе уже заявили Партия реформ, социал-демократы и Eesti 200. Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу назвал ее серьезным возможным кандидатом, но подчеркнул, что партия хочет лично встретиться со всеми претендентами и узнать, как они видят роль главы государства, передает rus.err.ee.

Центристская партия также ждет решения Мадизе. «Юлле Мадизе не сказала ни "нет", ни "да". Мы ждем ее ответа», – заявил вице-председатель партии Лаури Лаатс. По его словам, после этого центристы решат, поддержать ли Мадизе, выдвинуть собственного кандидата или рассмотреть других претендентов.

Присяжный адвокат Аллар Йыкс считает, что Мадизе сохраняет молчание из-за должности канцлера права и не может позволить вовлечь себя в политические игры. По его мнению, Совет старейшин Рийгикогу должен сначала убедиться в наличии у нее широкой поддержки, а затем официально предложить баллотироваться.