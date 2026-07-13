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ЕС принял пакет санкций против России: под ограничения попали VK и хакеры ФСБ

Евросоюз 13 июля расширил санкции против России, включив в ограничительные списки компанию VK, разработчика мессенджера «Макс», связанных с ФСБ хакеров, сотрудников российских спецслужб и поставщиков программного обеспечения для систем слежки. Отдельные санкции против российских граждан и организаций, причастных к кибератакам, ввела Великобритания.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
В рамках санкционного режима за нарушения прав человека ЕС добавил в список 11 физических лиц и пять компаний. Среди них оказались VK и ее дочерняя инвестиционная компания «Коммуникационная платформа», разработавшая национальный мессенджер «Макс», передает «Медуза».
Европейские власти объяснили ограничения тем, что обе компании оказывают техническую поддержку подавлению гражданского общества и демократической оппозиции в России. В VK заявили, что новые меры не отразятся на пользователях. «Санкции ЕС не влияют на работу VK и “Макс”. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», – сообщили в пресс-службе компании.
Под санкции также попали разработчики и поставщики программного обеспечения для систем оперативно-разыскных мероприятий, которые ФСБ использует для слежки. В список включили компании VAS Experts, «Норси-Транс» и «Цитадель», пишет DW.
Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против девяти человек и четырех организаций, которых считает причастными к кибератакам на страны Евросоюза, Украину и других международных партнеров. Среди них – офицеры ГРУ, киберпреступники, хактивисты и частные компании.
Евросоюз впервые официально заявил, что 16-й центр ФСБ контролирует ряд хакерских группировок, включая Turla. По оценке Брюсселя, связанные с центром структуры на протяжении многих лет проникали в государственные сети и проводили диверсионные операции против критической инфраструктуры.
Целями атак, по данным ЕС, становились государственные учреждения, оборонные предприятия, общественные службы и объекты энергетики во Франции, Германии, Польше, на Кипре, в Нидерландах, Австрии, Словакии, Румынии и Финляндии. В частности, в Польше кибератаки затронули критическую инфраструктуру, включая теплоэлектростанции.
Великобритания параллельно включила в санкционный список 24 физических и юридических лица. «Российское государство и его криминальные сети несут ответственность за кибератаки, вмешательство в выборы и распространение злонамеренных антиукраинских нарративов по всей Европе», – заявили в британском Министерстве иностранных дел.
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