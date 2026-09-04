Назад «Я не хочу, чтобы человек прошел через этот ад»: нарвитянка возит пациентов в зубные клиники Турции Нарвитянка Екатерина Смирнова строит бизнес, оттолкнувшись от своего неудачного опыта. Четыре года назад она озаботилась тем, чтобы сделать себе красивую улыбку и заменить зубы. Выбор пал на турецкую клинику, но лечение оказалось мучительным. Теперь она сама возит пациентов из Эстонии в Турцию.

«Я возвращаюсь домой, и у меня люди начинают спрашивать: "У тебя такие красивые зубы, дай контакты". А спрашивать-то начинает кто? Близкие, родственники, друзья, знакомые, люди, которых ты не хочешь подставить. Да даже если это незнакомый тебе человек обращается, я понимаю, что я не хочу давать контакты этой клиники. Я не хочу, чтобы человек прошел через этот ад, который я прошла!» – говорит она.

Приобретя в прямом смысле болезненный опыт, Екатерина научилась разбираться в турецких стоматологических клиниках и постепенно начала консультировать жителей Эстонии, а потом и сопровождать их в Турцию на лечение. Сейчас она пытается превратить это в полноценный бизнес.

Инициативная группа ребят вместо клиники

Нарвитяне нередко ездят решать сложные стоматологические проблемы в Санкт-Петербург или Беларусь. Но поездки с этой целью в Турцию четыре года назад, когда Екатерина решила, что пора, наконец, сделать себе новые красивые зубы, были еще редкостью.

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«Я тоже думала сначала о России и Беларуси, но так как граница начинала закрываться, я подумала – спрошу ценовое предложение в Эстонии, – рассказывает Екатерина. – И мне в Эстонии одна клиника выкатила ценовое предложение на 24 000 евро, вторая – на 20 000. Я уже расстроилась, но все же отправила запросы в Питер, в Беларусь и в три клиники Турции». Из Петербурга прислали ценовое предложение на 14 000 евро. Тот же самый план лечения в Беларуси стоил 12 000. А из Турции две клиники прислали ценовые предложения по 8800, а одна вообще на 5500 евро. «И тогда я решила, что все-таки поеду в Турцию», – поясняет Екатерина. Из двух клиник, которые готовы были сделать все за 8800 евро, только об одной были отзывы в интернете. «Наверное, на эти четыре отзыва я и купилась. Отзывы были достаточно хорошие. Плюс меня подкупило, что отель и трансфер уже были включены в цену», – рассказывает Екатерина. Стамбульская клиника внешне выглядела серьезно. Приехать в нее пришлось два раза, поскольку за одну поездку сделать все необходимое было невозможно. «Я полностью доверилась турецким врачам и этой клинике. В первый день была консультация, а на следующий я чуть не уехала на скорой от болевого шока. Это было ужасно! Я сидела в кресле три часа, мне вкрутили 11 имплантов, почистили каналы, убрали кисту… И постоянно докалывали наркоз, – содрогаясь, вспоминает Екатерина. – Я думала, что это будет распределено на шесть рабочих дней, а не на один. Оставшиеся пять я просто сидела в стамбульском отеле, непонятно зачем». «В следующий раз меня привезли уже в другую клинику, хотя договорилась я с первой. Мне объяснили, мол, с той клиникой мы сейчас не сотрудничаем, потому что на нее много жалоб было», – продолжает она. Как устроена эта система, она поняла лишь позже: «Есть клиники, которые себя рекламируют, у них свои консультанты, которые ведут пациентов. А второй вариант – это инициативная группа ребят, по-другому не назвать. Молодые девочки и мальчики, которые, по сути дела, ищут клинику, где мало пациентов, и говорят ей: “А давайте мы будем поставлять вам клиентов”. И я попала, к сожалению, на такую инициативную группу ребят». Вторая клиника оказалась хуже первой, говорит Смирнова: «Мне вкручивают винты в 10 имплантов. В одиннадцатый не подходит никакой винт. А десну уже просверлили. Для меня это было шоком! В клиниках, с которыми я сейчас сотрудничаю, все материалы приходят в лицензионных коробочках. Даже маленький винтик будет в специальной коробочке с голографической наклейкой. А там принесли небольшой мешочек с винтами и стали их примерять». Горячие новости Создатели сверхпопулярного напитка за одно лето продали объем, рассчитанный на два года В Эстонии без лишнего шума могут появиться два новых единорога Новая пошлина обрушила поставки дешевых товаров из Китая в Эстонию KM Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

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Неподошедшие винты бросали в чашку. Найти подходящий не удалось. Врач обещала найти его на следующий день. «Завтра приходят с пакетиком побольше, опять рассверливают десну и начинают вкручивать. Не подходит! Я, естественно, на нервах. Врач меня успокаивает, говорит, мол, не переживайте, завтра точно найдем», – вспоминает Екатерина.

На третий день принесли пакет еще больше, снова вскрыли десну. «Врач начинает подбирать мне винт, она уже сама просто на нервах. И когда очередной винт не подходит, она его, прямо в крови, бросает обратно в пакет. И тут у меня случился нервный срыв», – рассказывает бывшая пациентка, а ныне предпринимательница.

Подошедший врач, по ее словам, выяснил, что пациентке вкрутили модель импланта, которую уже сняли с производства, поэтому к ней нет подходящего винта. К счастью, нужная деталь осталась на складе производителя, врач срочно заказал ее и ночью сам поехал в аэропорт встречать самолет, на котором прибыла посылка с нужным винтом. Наконец, на четвертый день, новый зуб удалось собрать.

Кроме того, были и организационные проблемы, вспоминает она – бесплатный трансфер по стамбульским пробкам мог опоздать даже на полтора часа, время приема у врача заканчивалось, и голодной пациентке приходилось по несколько часов ждать в холле, пока врач освободится.

Опыт позволил помогать другим людям

«У меня там за два приезда было два нервных срыва, со слезами», – признается Екатерина. Именно по этой причине она решила не делиться со знакомыми контактами турецкой клиники и принялась искать новую. Отзывы в Google она проигнорировала, поскольку их может оставить каждый, и использовала сервис Trust Pilot, который модерирует отзывы и старается удалять ложные. Отзывов за полтора года стало больше, Екатерина с другом отметили пять клиник с рейтингом не ниже 4,8, выбрав одну из них.

«Когда мы приехали, там сделали снимок и сказали, что не смогут нам помочь. Это тоже очень важный момент, что клиника отвечает честно. Клиника, которая просто хочет содрать денег, скажет “мы вам все вкрутим”. Мы поехали в другую клинику, и там все было лучше в разы. Ты приезжаешь ровно к своему приему, он проходит, максимум 40 минут, и трансфер сразу забирает тебя в отель. Ты не сидишь с опухшим лицом в ожидании непонятно чего, все максимально комфортно», – рассказывает Екатерина.

Когда Екатерина вернулась в Эстонию, клиника сама с ней связалась и предложила быть консультантом в Эстонии. Первый год она проработала в этой должности, а затем поняла, что нужно открывать свое дело.

В следующий приезд в Турцию она встретилась с руководителями еще двух клиник, проверила отзывы, пообщалась с пациентами, и сейчас сотрудничает уже с тремя турецкими клиниками в Анталии. Город меньше и спокойнее, после лечения можно пойти на пляж, а в клиниках там нет такого конвейера, как в Стамбуле, поясняет Екатерина.

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Екатерина подчеркивает, что она не врач, и ее деятельность не требует лицензии. Это похоже на работу равного консультанта из социальной сферы – основываясь на своем опыте, она сопровождает людей на лечение и берет на себя оргвопросы. Начав работать самостоятельно, она открыла для этого в Эстонии фирму Jess Eterna и постепенно сворачивает деятельность на своей прежней работе.

Екатерина Смирнова 17 лет работает в Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ (EHPV). Из них последние 14 лет она координатор эстонских и международных проектов в медицинской сфере, в том числе финансируемыми международными фондами и посольствами. По специальности она учитель английского языка, преподаватель для взрослых, социальный работник и социальный педагог. С недавних пор поет под сценическим псевдонимом Jess. Пишет стихи и музыку. На сентябрь запланирован выпуск ее дебютного клипа и ротация трех песен на радио.

Екатерине пациенты, ставящие себе зубы в Турции, не платят ничего, зато ей за каждого клиента платит клиника. «Своим собственным делом я занялась совсем недавно. Начала вести блоги в Фейсбуке, в Инстаграме, сначала сама, а потом решила нанять человека, который в этом понимает. Сейчас думаем выйти на YouTube и на TikTok. Благодаря этому стало приходить уже больше клиентов», – рассказывает Екатерина.

«Если считать, что у меня нет команды, и я занимаюсь этим только для того, чтобы было на что жить, то мне нужно отправлять по четыре клиента в месяц и дважды в год самой сопровождать их. Но блог-то развивается, соответственно, уже сейчас у меня есть команда, куда входит SMM-специалист, бухгалтер и, наверное, через месяц я подключу еще одного консультанта, потому что с потоком 10-15 клиентов в месяц я одна уже не справлюсь. А чтобы команда была работоспособна и финансово себя обеспечивала, нам как раз нужно 10-15 клиентов в месяц», – подсчитывает она.

Кроме того, рассказала Екатерина, у нее есть партнер, который консультирует клиентов в Финляндии, и имеются предварительные договоренности с партнерами в странах Балтии и Германии.

«Я составила бизнес-план, – говорит Екатерина. – В идеале, у меня через пять лет, по моим прогнозам и целям, будет организация, занимающаяся медицинским сопровождением. Она будет узнаваема, как минимум в Европе, и у нее будут выходы не только на Турцию, но и на другие страны, которые предоставляют качественные и достаточно бюджетные медицинские услуги – сейчас это Вьетнам и Грузия».