Ресторанная критика: мишленовский ужин из 15 перемен похож на странный триллер

«Несколько раз так было: везешь клиента далеко, клиент разговорчивый, и он вдруг спрашивает: “Это же ваша основная работа? И ты такая: “Ммм…” Потому что у тебя еще две фирмы и вообще ты, вроде как, лицо известное», - нарвская певица и организатор мероприятий Лена Кава вспомнила, как ей пришлось переквалифицироваться в водителя и рассказала ДВ, почему она бросила этот малый бизнес и вновь сосредоточилась на пении.