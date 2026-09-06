Ресторанная критика: мишленовский ужин из 15 перемен похож на странный триллер

Еще совсем недавно будущее расположенного в таллиннском квартале Fahle ресторана A.ju висело на волоске, но теперь его работники взяли управление в свои руки и вновь открыли заведение уже в качестве новых владельцев.
«Несколько раз так было: везешь клиента далеко, клиент разговорчивый, и он вдруг спрашивает: “Это же ваша основная работа? И ты такая: “Ммм…” Потому что у тебя еще две фирмы и вообще ты, вроде как, лицо известное», - нарвская певица и организатор мероприятий Лена Кава вспомнила, как ей пришлось переквалифицироваться в водителя и рассказала ДВ, почему она бросила этот малый бизнес и вновь сосредоточилась на пении.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.