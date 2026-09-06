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Ресторанная критика: мишленовский ужин из 15 перемен похож на странный триллер

В отмеченном Michelin ресторане Hiis ужин из 15 блюд стоит 150 евро. Однако экспериментальное меню, вдохновленное эстонским лесом, требует от гостя не только денег, но и немалой смелости.
Первое блюдо или украшение стола? Ужин в ресторане Hiis начинается с жареного лишайника.
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