В Эстонии без лишнего шума могут появиться два новых единорога

Компания Featurebase, основанная тремя молодыми эстонцами, в прошлом году увеличила оборот в четыре раза, при этом половина этой суммы осталась в виде операционной прибыли. При 1700 клиентов компания получает регулярный доход в размере $2,8 миллиона и стремится увеличить его до $10 миллионов.