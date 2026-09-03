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В Эстонии без лишнего шума могут появиться два новых единорога

Хотя в базах данных об эстонских стартапах перечислены десять компаний-единорогов, последние раунды финансирования дают все больше оснований говорить о еще двух новых фирмах с рыночной стоимостью в миллиард долларов.
Сооснователь и генеральный директор Starship Ахти Хейнла немногословен, комментируя рыночную стоимость стартапа. «Но со временем мы определенно намерены стать еще более дорогой компанией!»
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