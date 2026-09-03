В Эстонии без лишнего шума могут появиться два новых единорога
Хотя в базах данных об эстонских стартапах перечислены десять компаний-единорогов, последние раунды финансирования дают все больше оснований говорить о еще двух новых фирмах с рыночной стоимостью в миллиард долларов.
Компания Featurebase, основанная тремя молодыми эстонцами, в прошлом году увеличила оборот в четыре раза, при этом половина этой суммы осталась в виде операционной прибыли. При 1700 клиентов компания получает регулярный доход в размере $2,8 миллиона и стремится увеличить его до $10 миллионов.
На Таллиннской бирже появился новый загадочный крупный инвестор – немецкий предприниматель в страховом бизнесе Ян Диннер, который за последние месяцы приобрел акции местных биржевых компаний, по оценке, более чем на миллион евро.
Единорог с эстонскими корнями Pipedrive приобрел стартап Outfunnel, одним из основателей которого был первый директор Pipedrive по маркетингу Андрус Пурде. «В начале года мы впервые всерьез присмотрелись друг к другу», – рассказал предприниматель после продажи стартапа.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.