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Создатели сверхпопулярного напитка за одно лето продали объем, рассчитанный на два года

Функциональный лимонад Filly, появившийся в магазинах в конце мая, за первые три месяца разошелся тиражом более полумиллиона банок. Это почти вдвое больше, чем основатели бизнеса по производству напитков прогнозировали на весь первый год.
Владельцы Filly Эва Каарин Рунги, Кейли Сюкияйнен и Герт-Кристьян Рунги.
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