Создатели сверхпопулярного напитка за одно лето продали объем, рассчитанный на два года
Функциональный лимонад Filly, появившийся в магазинах в конце мая, за первые три месяца разошелся тиражом более полумиллиона банок. Это почти вдвое больше, чем основатели бизнеса по производству напитков прогнозировали на весь первый год.
Эстонский производитель овсяных напитков Yook в прошлом году увеличил выручку более чем вдвое, однако из-за быстрого расширения компания по-прежнему остается убыточной. Выйти в прибыль она рассчитывает уже в следующем году.
В начале апреля семейная компания Vinkymon, расположенная в деревне Эрина рядом с Вяйке-Маарья, запустила новую уникальную линию розлива безалкогольных напитков. В расширение производства компания инвестировала 2 млн евро.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.