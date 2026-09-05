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Datasel предъявил RKIK встречные требования

Поставлявшая Эстонии боеприпасы компания Datasel, против которой Эстония подала в суд, требует от Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) десятки миллионов евро.
Глава RKIK Эльмар Вахер.
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