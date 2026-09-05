Datasel предъявил RKIK встречные требования

Бизнес-партнером индийцев, получивших десятки миллионов евро предоплаты за снаряды, оказалась британская компания, принадлежащая австралийцу. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подал в суд на обе компании.
70 млн евро, перечисленные малоизвестному производителю вооружений, были средствами доноров, преимущественно Европейской комиссии. Должен ли будет эту сумму возместить эстонский налогоплательщик, пока неясно.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.