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Шоссе Таллинн-Нарва станет «умнее»: на 80 километрах установят электронные знаки

Департамент транспорта Эстонии и Traffest OÜ заключили договор на проектирование ITS-решений, закупку и установку оборудования на участке Вяо-Хальяла шоссе Таллинн-Нарва. Общая стоимость работ составляет около 2 млн евро.
«Шоссе Таллинн-Нарва – последняя выходящая из Таллинна основная магистраль 2+2, на которой нет электронных дорожных знаков». Фото иллюстративное.
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