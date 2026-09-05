Шоссе Таллинн-Нарва станет «умнее»: на 80 километрах установят электронные знаки
Департамент транспорта Эстонии и Traffest OÜ заключили договор на проектирование ITS-решений, закупку и установку оборудования на участке Вяо-Хальяла шоссе Таллинн-Нарва. Общая стоимость работ составляет около 2 млн евро.
Общее состояние государственных дорог в последние годы ухудшилось. Поэтому, несмотря на сложную бюджетную ситуацию, на дорожное строительство следует найти дополнительные средства, пишет исполнительный директор Союза инфраструктурного строительства Тармо Трей.
В течение четырех лет государство планирует за 376 миллионов евро построить около 45 километров четырехполосных дорог в направлении Пярну и 20 километров – в направлении Тарту. При этом цель состоит в том, чтобы обе магистрали стали четырехполосными к 2035 году.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.