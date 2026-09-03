Новая пошлина обрушила поставки дешевых товаров из Китая в Эстонию
Объем посылок из Азии в Эстонию после вступления в силу новой таможенной пошлины сократился на 80%, при этом азиатские платформы электронной торговли быстро адаптируются к новым правилам, рассказал руководитель DPD Ремо Кирсс.
Европейские пошлины и летние распродажи перевернули привычную логику покупателей: товары, которые люди привыкли искать на Temu и других азиатских платформах, можно выгоднее приобрести в местных магазинах. В том числе здесь можно найти китайскую продукцию дешевле, чем в самом Китае. ДВ сравнил цены и сделал выводы.
Немецкий логистический гигант DHL возлагает большие надежды на Эстонию. «В странах Балтии есть хорошие возможности для дальнейшего расширения бизнеса», – заявил генеральный директор европейского подразделения DHL Express Майк Парра в интервью Äripäev.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.