Новая пошлина обрушила поставки дешевых товаров из Китая в Эстонию

Европейские пошлины и летние распродажи перевернули привычную логику покупателей: товары, которые люди привыкли искать на Temu и других азиатских платформах, можно выгоднее приобрести в местных магазинах. В том числе здесь можно найти китайскую продукцию дешевле, чем в самом Китае. ДВ сравнил цены и сделал выводы.