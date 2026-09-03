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Новая пошлина обрушила поставки дешевых товаров из Китая в Эстонию

Объем посылок из Азии в Эстонию после вступления в силу новой таможенной пошлины сократился на 80%, при этом азиатские платформы электронной торговли быстро адаптируются к новым правилам, рассказал руководитель DPD Ремо Кирсс.
Азиатские онлайн-ритейлеры ищут способ компенсировать новую таможенную пошлину за счет складов в Европе. По словам руководителя DPD, в будущем все больше китайских товаров будет поступать к эстонским потребителям именно так.
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