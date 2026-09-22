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Банк Эстонии немного повысил прогноз роста экономики

Экономика Эстонии восстанавливается после спада и, согласно прогнозу Банка Эстонии, в этом и двух следующих годах будет расти примерно на 2,5% ежегодно.
Вице-президента Банка Эстонии Юло Каазика беспокоят инфляция и большой дефицит бюджета.
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