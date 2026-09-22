Банк Эстонии немного повысил прогноз роста экономики

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и инфляция еще долго будет значительно превышать установленный целевой уровень. По ожиданиям центрального банка, в ближайшие три года она не опустится до 2%.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.