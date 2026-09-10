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ЕЦБ повысил процентные ставки и прогноз по инфляции

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и инфляция еще долго будет значительно превышать установленный целевой уровень. По ожиданиям центрального банка, в ближайшие три года она не опустится до 2%.
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
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