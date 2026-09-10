ЕЦБ повысил процентные ставки и прогноз по инфляции
Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и инфляция еще долго будет значительно превышать установленный целевой уровень. По ожиданиям центрального банка, в ближайшие три года она не опустится до 2%.
В пятницу ставки шестимесячного и 12-месячного Euribor достигли уровней, которые в последний раз наблюдались осенью 2024 года. При этом важная для заемщиков составляющая процентной ставки, судя по всему, продолжит расти.
Доходности долгосрочных гособлигаций крупнейших экономик продолжают обновлять двадцатилетние максимумы. Последствия этого роста распространяются далеко за пределы долгового рынка, затрагивая бюджетную политику многих стран, спрос внутри их экономик, стоимость капитала, инвестиции и фондовые рынки. Не останется в стороне и Эстония.
Готовящаяся к бюджетным переговорам коалиция с нетерпением ждет экономического прогноза, который будет опубликован в четверг, однако предварительные оценки коммерческих банков уже сегодня позволяют представить, какими могут оказаться ближайшие годы.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.