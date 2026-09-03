Средняя зарплата выросла до 2243 евро

Еще недавно об Эстонии писали как о балтийском «тигре» – цифровое государство, налоговый рай для стартапов, витрина реформ для всей Восточной Европы. Сегодня она слегка помутнела. Что же пошло не так – задается вопросом Петер Зашев.
Министр образования Кристина Каллас говорит, что общество возложило на школы задачи, которые раньше выполнялись семьей. В то же время система образования должна удерживать в школе тех молодых людей, которые раньше просто исчезали после начальной школы, осуществить переход к эстоноязычному обучению и найти деньги на зарплату учителей.
В преддверии обсуждения стратегии госбюджета и нового бюджета Кассы здоровья все чаще раздаются голоса о том, что система здравоохранения в Эстонии недофинансирована. Министр социальных дел Кармен Йоллер с этим согласна, но считает, что проблемы нельзя решить, если просто выделить дополнительные деньги, но не провести структурных реформ.
Компенсация за сверхурочную работу кажется делом понятным: либо свободное время, либо деньги. Однако на практике работодатели часто ошибаются, поскольку одного лишь предоставления свободного времени недостаточно для полного выполнения обязательств работодателя.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.