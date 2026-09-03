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Средняя зарплата выросла до 2243 евро

Средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале текущего года выросла до 2243 евро, что на 5,5%, или на 117 евро, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В энергетическом секторе средняя зарплата выросла на целых 20%.
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