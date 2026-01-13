Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%316,4
  • OMX Riga0,11%928,48
  • OMX Tallinn0,07%2 073,81
  • OMX Vilnius0,13%1 389,63
  • S&P 5000,16%6 977,27
  • DOW 300,17%49 590,2
  • Nasdaq 0,26%23 733,9
  • FTSE 100−0,02%10 138,55
  • Nikkei 2253,1%53 549,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,68
  • 13.01.26, 08:33

«Все в порядке». Налоговый долг престижного проекта приближается к миллиону

Налоговая задолженность проекта Vektor, принадлежащего девелоперу недвижимости Triple Net Capital, стремительно выросла и приближается к миллиону евро. По словам застройщика, все идет по плану.
Владелец Triple Net Capital Андрес Урб около проекта, на котором повисла большая налоговая задолженность.
  • Владелец Triple Net Capital Андрес Урб около проекта, на котором повисла большая налоговая задолженность.
  • Foto: Liis Treimann
«Когда проект будет завершен, будут погашены и банковский кредит, и другие обязательства», — заверил член правления девелоперской компании P137 OÜ и партнер Triple Net Capital Андрес Урб.
  07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

