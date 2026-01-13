«Все в порядке». Налоговый долг престижного проекта приближается к миллиону

Застройщик Triple Net Capital, испытывающий трудности с налоговой задолженностью, рассматривает возможность продать проект застройки квартала Лютера в центре Таллинна. Хотя конкуренты признают привлекательность места, учитывая возможные риски, никто не спешит делать предложение.
У компаний Triple Net Capital, реализовавших ряд крупных проектов в Таллинне, возникли налоговые задолженности, а совладелец фирмы даёт местами расплывчатые и противоречивые комментарии о деятельности застройщика. Лишь одно можно сказать точно: Triple Net не исключает возможность продажи некоторых своих проектов.