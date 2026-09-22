Новый владелец сменит руководителя E-Piim. «Моя работа выполнена»

Цена завода по производству сухого молока и сливочного масла в Ярва-Яани, принадлежащего обанкротившейся E-Piim Tootmine, на вторых торгах выросла почти вдвое и заметно превысила даже стартовую цену первоначального несостоявшегося аукциона.
Исполнительный директор саудовской биржевой компании BinDawood Ахмад бин Дауд признал в интервью Äripäev, что итоговая цена обанкротившихся заводов E-Piim в Пайде и Пыльтсамаа оказалась для компании неожиданно высокой.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.