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Новый владелец сменит руководителя E-Piim. «Моя работа выполнена»

Анти Орав, возглавивший E-Piim в ноябре прошлого года, покинул пост.
«Владельцы Juust & Jubn решили, что сейчас самое время сменить капитана», – сказал покидающий пост руководителя E-Piim Анти Орав.
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