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Цена последнего завода E-Piim на аукционе выросла почти вдвое

Цена завода по производству сухого молока и сливочного масла в Ярва-Яани, принадлежащего обанкротившейся E-Piim Tootmine, на вторых торгах выросла почти вдвое и заметно превысила даже стартовую цену первоначального несостоявшегося аукциона.
Большинство участников эстонского молочного рынка подтвердили Äripäev, что не станут новым владельцем завода в Ярва-Яани, а одна компания, недавно завершившая крупную сделку, дала двусмысленно-загадочный ответ.
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