Цена последнего завода E-Piim на аукционе выросла почти вдвое
Цена завода по производству сухого молока и сливочного масла в Ярва-Яани, принадлежащего обанкротившейся E-Piim Tootmine, на вторых торгах выросла почти вдвое и заметно превысила даже стартовую цену первоначального несостоявшегося аукциона.
Исполнительный директор саудовской биржевой компании BinDawood Ахмад бин Дауд признал в интервью Äripäev, что итоговая цена обанкротившихся заводов E-Piim в Пайде и Пылтсамаа оказалась для компании неожиданно высокой.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.