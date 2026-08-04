Новый глава Solaris: «Моя цель – добиться, чтобы свободных площадей не осталось!»
По словам Антти Адура, назначенного в июле членом правления Solaris Keskus, центр с самого начала придерживался четкой концепции культурно-развлекательного пространства и продолжит развиваться в этом направлении.
Торговый центр Solaris работает в центре Таллинна с 2009 года. Он был построен на месте почти полностью снесенного центра Sakala, в котором ранее находился Дом политического просвещения Коммунистической партии.
Foto: Andras Kralla
Согласно годовому отчету Solaris Keskus, сменившего владельца в прошлом году, чистый убыток компании за 2025 год превысил 5,2 млн евро. По словам Адура, он связан с бухгалтерской переоценкой, которая не влияет на денежные потоки: они у центра остаются высокими.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Дизайнерский магазин Krunnipea, работавший в центре Solaris в течение последнего десятилетия, 1 февраля окончательно закрыл свои двери. По оценке владельцев компании, к этому решению привели быстрые и масштабные изменения в потребительском поведении.
Департамент конкуренции всего после нескольких недель рассмотрения одобрил сделку, в рамках которой семейная фирма Пийльманнов покупает у шведского фонда недвижимости торговый центр Solaris и другие объекты.
Чем незаменимее страна в международных цепочках поставок, тем выше уровень ее безопасности, считает Кристьян Пийльманн, управляющий семейной инвестиционной компанией. По его словам, иностранные инвестиции, такие как недавний проект канадского завода по переработке редкоземельных металлов в Нарве, привлекают внимание крупных держав к стабильности Эстонии.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.