Назад Новый глава Solaris: «Моя цель – добиться, чтобы свободных площадей не осталось!» По словам Антти Адура, назначенного в июле членом правления Solaris Keskus, центр с самого начала придерживался четкой концепции культурно-развлекательного пространства и продолжит развиваться в этом направлении.

Согласно годовому отчету Solaris Keskus, сменившего владельца в прошлом году, чистый убыток компании за 2025 год превысил 5,2 млн евро. По словам Адура, он связан с бухгалтерской переоценкой, которая не влияет на денежные потоки: они у центра остаются высокими.