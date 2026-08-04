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Новый глава Solaris: «Моя цель – добиться, чтобы свободных площадей не осталось!»

По словам Антти Адура, назначенного в июле членом правления Solaris Keskus, центр с самого начала придерживался четкой концепции культурно-развлекательного пространства и продолжит развиваться в этом направлении.
Торговый центр Solaris работает в центре Таллинна с 2009 года. Он был построен на месте почти полностью снесенного центра Sakala, в котором ранее находился Дом политического просвещения Коммунистической партии.
  • Торговый центр Solaris работает в центре Таллинна с 2009 года. Он был построен на месте почти полностью снесенного центра Sakala, в котором ранее находился Дом политического просвещения Коммунистической партии.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно годовому отчету Solaris Keskus, сменившего владельца в прошлом году, чистый убыток компании за 2025 год превысил 5,2 млн евро. По словам Адура, он связан с бухгалтерской переоценкой, которая не влияет на денежные потоки: они у центра остаются высокими.
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