Назад Новая электростанция, завод и десятиэтажный отель: в Нарве три крупных объекта в один день получили разрешения на строительство 23 сентября нарвская горуправа выдала разрешения на строительство двух промышленных объектов – электростанции и завода по переработке пластикового мусора, а также отеля, который станет самым большим в Нарве и первым в городе четырехзвездочным отелем.

Вице-мэр Олег Карпиков сказал ДВ, что городские власти сейчас отдают приоритет проектам, которые получили софинансирование из Фонда справедливого перехода, и стараются по возможности ускорить бюрократические процедуры, чтобы успеть в срок. Для получения уже одобренного фондом финансирования требуется, чтобы проект был завершен до 31 августа 2029 года. Первоначально крайним сроком было 31 августа нынешнего года, но государство продлило срок, поскольку многие крупные проекты задерживались.

Газовая электростанция Enefit: «суперкар» вместо котла

Компания Enefit Power (входящая в государственный концерн Eesti Energia) получила разрешение на реконструкцию и расширение здания Балтийской электростанции. В помещения 9-го и 10-го энергоблоков встроят новую газовую когенерационную электростанцию. Площадь застройки существующего здания будет увеличена максимум на одну треть для размещения нового оборудования.

Как ранее писали ДВ , электростанцию построят израильские компании Baran International Ltd и Baran Group Ltd. Ее электрическая мощность составит 108 МВт, тепловая – 50 МВт. Тепло, которое образуется при работе станции, также можно будет «добавлять» в городские теплосети, однако это будет лишь небольшой, дополнительный источник более дешевого тепла.

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Город, в соответствии с общей планировкой, потребовал также установить на плоской крыше производственного здания более 300 кв. м либо зеленой кровли, либо солнечных панелей.

Центр инвестиций в окружающую среду поддержал строительство завода субсидией в 3 млн евро, общий объем инвестиций – 12 миллионов.

Новый отель – 4 звезды и теперь 10 этажей

Третье разрешение на строительство выдано на дом 2 по улице Линда. Это пустующий административный корпус завода «Балтиец», который планируется перестроить в гостиницу. Территория вокруг уже давно обновилась – с одной стороны театральный центр Vaba Lava (в который можно будет попасть из отеля, не выходя на улицу), с другой – здание, в котором располагается Дом эстонского языка и остановивший активную деятельность центр инноваций Objekt и другие организации. Весь этот комплекс зданий принадлежит инвестору Аллану Калдоя.

Девятиэтажное здание уже имело разрешение на строительство, вернее, на перестройку. Но архитектурное бюро Allianss Arhitektid и собственник участка компания Linda Kaks хотели надстроить десятый этаж. По Строительному кодексу такое изменение высоты превышало 10% и было недопустимо, но, как рассказал вице-мэр Олег Карпиков, с 1 августа вступили в силу поправки в кодекс, и владелец здания теперь имеет право увеличить высоту на 15%, и этого достаточно, чтобы довести количество этажей до десяти. По словам Карпикова, кирпичные стены снесут, но железобетонный каркас здания останется, и на его основе можно будет реконструировать здание относительно быстро.

Фонд справедливого перехода поддержал строительство отеля субсидией в 6,65 млн евро.