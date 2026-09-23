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Новая электростанция, завод и десятиэтажный отель: в Нарве три крупных объекта в один день получили разрешения на строительство

23 сентября нарвская горуправа выдала разрешения на строительство двух промышленных объектов – электростанции и завода по переработке пластикового мусора, а также отеля, который станет самым большим в Нарве и первым в городе четырехзвездочным отелем.
Недвижимость бывшего завода «Балтиец» в центре Нарвы, теперь принадлежащая Аллану Калдоя. Отель будет в центральном высоком здании.
  • Недвижимость бывшего завода «Балтиец» в центре Нарвы, теперь принадлежащая Аллану Калдоя. Отель будет в центральном высоком здании.
  • Foto: Николай Андреев
Вице-мэр Олег Карпиков сказал ДВ, что городские власти сейчас отдают приоритет проектам, которые получили софинансирование из Фонда справедливого перехода, и стараются по возможности ускорить бюрократические процедуры, чтобы успеть в срок. Для получения уже одобренного фондом финансирования требуется, чтобы проект был завершен до 31 августа 2029 года. Первоначально крайним сроком было 31 августа нынешнего года, но государство продлило срок, поскольку многие крупные проекты задерживались.

Газовая электростанция Enefit: «суперкар» вместо котла

Компания Enefit Power (входящая в государственный концерн Eesti Energia) получила разрешение на реконструкцию и расширение здания Балтийской электростанции. В помещения 9-го и 10-го энергоблоков встроят новую газовую когенерационную электростанцию. Площадь застройки существующего здания будет увеличена максимум на одну треть для размещения нового оборудования.
Как ранее писали ДВ, электростанцию построят израильские компании Baran International Ltd и Baran Group Ltd. Ее электрическая мощность составит 108 МВт, тепловая – 50 МВт. Тепло, которое образуется при работе станции, также можно будет «добавлять» в городские теплосети, однако это будет лишь небольшой, дополнительный источник более дешевого тепла.
Основой новой станции станут 24 газовых двигателя Jenbacher JMS 624 GS-N.LC мощностью по 4,5 МВт каждый, объединенных в шесть групп по четыре штуки, у каждой группы будет собственная дымовая труба. Судя по сайту производителя, двигатели этой серии – это 24-цилиндровые турбированные V-образные моторы, которые в качестве топлива могут использовать различные виды газа. Enefit сообщил, что основным топливом станет природный газ и биометан, а в перспективе закладывается технологическая возможность перехода на «зеленый» водород.
Новую электростанцию встроят в Балтийскую – новое здание будет между основным корпусом электростанции и дымовыми трубами.
  • Новую электростанцию встроят в Балтийскую – новое здание будет между основным корпусом электростанции и дымовыми трубами.
  • Foto: Николай Андреев
Поршневые моторы кардинально отличаются от котлов и турбин, которые используются на старых энергоблоках нарвских электростанций. Главное преимущество новых моторов – они могут заводиться и выходить на полную мощность менее чем за пять минут, в то время как сланцевый котел требуется растапливать много часов.
Это важно, поскольку основная задача новой электростанции – частотное регулирование энергосистемы стран Балтии после ее отключения от БРЭЛЛ, а также использование в качестве оперативного резерва.
Горуправа решила не проводить полномасштабную оценку воздействия на окружающую среду для новой станции, но предъявила требования к шумоизоляции, чтобы шум моторов не мешал близлежащим садоводческим товариществам (не более 50 дБ днем и 40 дБ ночью).

Завод по переработке пластика теперь можно строить

Второй промышленный объект расположится по соседству с Балтийской электростанцией, на месте заброшенного рыбзавода и закрытой фермы по выращиванию рыбы. ДВ недавно рассказывали об этом проекте.
Строительный проект предусматривает объединение двух существующих производственных зданий (цеха и мастерской) с расширением площади застройки. Это будет единый комплекс по переработке пластиковых отходов.
Как рассказывал ДВ технолог будущего завода Имре Сакс, здесь будут измельчать пластиковые отходы и подвергать их термическому разложению. Полученный продукт – недистиллированное пиролизное масло (PYROIL) – будет продаваться на мировом рынке как сырье для химической промышленности вместо ископаемого сырья. Позднее, ориентировочно в 2028 году, завод опробует процесс утилизации лопастей от старых ветряков. Невозможность утилизировать лопасти – одно из серьезных препятствий для распространения ветроэнергетики.
Завод по переработке пластиковых отходов расположится у канала Балтийской элекростанции.
  • Завод по переработке пластиковых отходов расположится у канала Балтийской элекростанции.
  • Foto: Николай Андреев
Масштабного исследования воздействия на окружающую среду, которое могло замедлить весь проект, не потребовалось. Но завод обязан будет организовать входящий контроль отходов на содержание стойких органических загрязнителей. Партии сырья, превышающие нормы ЕС по этим загрязнениям, нельзя будет перерабатывать.

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Город, в соответствии с общей планировкой, потребовал также установить на плоской крыше производственного здания более 300 кв. м либо зеленой кровли, либо солнечных панелей.
Центр инвестиций в окружающую среду поддержал строительство завода субсидией в 3 млн евро, общий объем инвестиций – 12 миллионов.

Новый отель – 4 звезды и теперь 10 этажей

Третье разрешение на строительство выдано на дом 2 по улице Линда. Это пустующий административный корпус завода «Балтиец», который планируется перестроить в гостиницу. Территория вокруг уже давно обновилась – с одной стороны театральный центр Vaba Lava (в который можно будет попасть из отеля, не выходя на улицу), с другой – здание, в котором располагается Дом эстонского языка и остановивший активную деятельность центр инноваций Objekt и другие организации. Весь этот комплекс зданий принадлежит инвестору Аллану Калдоя.
Аллан Калдоя в кабинете директора завода «Балтиец», который пустует уже два десятилетия.
  • Аллан Калдоя в кабинете директора завода «Балтиец», который пустует уже два десятилетия.
  • Foto: Николай Андреев
Девятиэтажное здание уже имело разрешение на строительство, вернее, на перестройку. Но архитектурное бюро Allianss Arhitektid и собственник участка компания Linda Kaks хотели надстроить десятый этаж. По Строительному кодексу такое изменение высоты превышало 10% и было недопустимо, но, как рассказал вице-мэр Олег Карпиков, с 1 августа вступили в силу поправки в кодекс, и владелец здания теперь имеет право увеличить высоту на 15%, и этого достаточно, чтобы довести количество этажей до десяти. По словам Карпикова, кирпичные стены снесут, но железобетонный каркас здания останется, и на его основе можно будет реконструировать здание относительно быстро.
Фонд справедливого перехода поддержал строительство отеля субсидией в 6,65 млн евро.
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