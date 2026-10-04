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Palmako приобрела литовскую компанию с оборотом в 12 миллионов

Компания Palmako, входящая в состав одной из крупнейших промышленных групп Эстонии, Lemeks Grupp, приобрела Jures Medis, литовского производителя клееных деревянных конструкций.
Производственное предприятие Palmako в Пылтсамаа. Литовская сделка является частью стратегии роста Palmako.
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