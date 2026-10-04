Palmako приобрела литовскую компанию с оборотом в 12 миллионов

После запрета на ввоз сырья из России эстонские импортеры фанеры ищут новых поставщиков, круг которых все больше сужается. Из-за ужесточения проверок грузы дольше простаивают на таможне, расходы бизнеса растут, а ввоз китайской березовой фанеры в Эстонию фактически остановлен.
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэляна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
После отказа VKG Fiber крупный контракт на закупку хвойной балансовой древесины из государственных лесов получит Horizon Tselluloosi & Paberi AS. Покупателя на березовую балансовую древесину Центр управления государственными лесами (RMK) пока продолжает искать.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.